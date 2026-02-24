El Gobierno de Quintana Roo anunció el arranque oficial de la nueva ruta piloto “4 de Marzo” en Chetumal, una medida que marca el regreso del transporte urbano estructurado a la capital del estado. El servicio comenzó sus operaciones el 16 de febrero, y funcionará todos los días en un amplio rango horario. La implementación forma parte de una estrategia integral de movilidad impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, con el objetivo de garantizar un sistema accesible, ordenado y moderno. La ruta “4 de Marzo” recorrerá 42 colonias estratégicas de la ciudad, conectando zonas habitacionales, centros educativos y puntos de alta actividad laboral. El trazado fue diseñado con estudios técnicos para mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado. El servicio operará diariamente de 06:00 a 22:00 horas, cubriendo horarios escolares y jornadas laborales. Además, se contemplan jornadas específicas con servicio gratuito como parte de la fase piloto. Entre los puntos clave destaca la conexión con la Universidad Autónoma de Quintana Roo, facilitando el acceso a estudiantes y personal académico. También se anunció la ampliación de la ruta Calzada Veracruz para fortalecer la cobertura general en la capital. El regreso del transporte público formal marca un cambio estructural para la capital de Quintana Roo, que durante más de una década careció de un sistema urbano organizado, generando mayores costos y tiempos de traslado. Con la puesta en marcha de la ruta piloto, se estima que más de 26 mil personas se beneficiarán directamente, entre estudiantes, trabajadores y familias que ahora tendrán una alternativa más accesible y segura. El proyecto forma parte del plan estatal “Tu Ruta Chetumal”, que prevé implementar hasta 10 rutas antes de mediados de 2026 para alcanzar una cobertura casi total bajo un modelo regulado e incluyente, con unidades adaptadas y enfoque en el derecho a la movilidad. La iniciativa forma parte de un rediseño integral del transporte urbano en el estado, con Chetumal como ciudad piloto del nuevo modelo de movilidad. El plan incluye monitoreo técnico, evaluación constante de la demanda y ajustes operativos para garantizar eficiencia y evitar improvisaciones en el servicio. De consolidarse, el esquema podría replicarse en otras ciudades de Quintana Roo, con el objetivo de construir un sistema moderno, sostenible y con visión de largo plazo que fortalezca la movilidad urbana.