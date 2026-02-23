La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que la cédula profesional dejará de ser aceptada como identificación oficial para trámites en México a partir de 2026. La medida forma parte de la implementación obligatoria de la CURP biométrica como documento único de identificación en el país. El cambio impactará a millones de personas que utilizaban la cédula profesional como medio oficial para realizar trámites administrativos, bancarios o institucionales. A partir de la entrada en vigor de la disposición, deberán actualizar su documentación conforme a las nuevas reglas. El documento que pierde validez como identificación oficial es la cédula profesional, que hasta ahora era aceptada en distintos trámites como medio para acreditar identidad y grado académico. Con la nueva disposición, ya no será reconocida como identificación oficial válida. La decisión responde a la implementación de la CURP biométrica como documento obligatorio en todo México. El objetivo es unificar el sistema de identificación bajo un formato único que concentre datos personales y elementos biométricos. Aunque la cédula profesional seguirá existiendo como acreditación de estudios, dejará de funcionar como identificación oficial para gestiones formales. Esto implica un cambio relevante para quienes la utilizaban como documento principal. Con la entrada en vigor de la CURP biométrica, este documento será el requisito indispensable para realizar trámites oficiales, ya que incorporará datos biométricos para validar la identidad con mayor precisión. El cambio impactará en gestiones administrativas e institucionales donde se exige identificación vigente, por lo que quienes usaban la cédula profesional deberán adaptarse al nuevo esquema. La intención es que la CURP biométrica funcione como documento único y universal de identificación en México, modificando la forma en que los ciudadanos acreditan su identidad ante distintas dependencias. El cambio impactará principalmente a quienes utilizaban la cédula profesional como identificación oficial para trámites bancarios, académicos o administrativos, ya que deberán migrar al nuevo documento obligatorio. Quienes tengan otras identificaciones vigentes no las perderán, pero ya no podrán usar la cédula profesional como medio válido conforme avance la implementación de la CURP biométrica. Se recomienda seguir los lineamientos oficiales para conocer fechas, requisitos y el procedimiento de actualización en 2026.