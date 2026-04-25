Este domingo, 26 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a San Isidoro de Sevilla, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras, San Isidoro de Sevilla fue arzobispo, Doctor de la Iglesia, teólogo e historiador, reconocido como el hombre más sabio de su época. San Isidoro de Sevilla fue arzobispo, responsable de guiar y cuidar a la Iglesia de su tiempo. Fue reconocido como Doctor de la Iglesia y destacado teólogo, por la autoridad y profundidad de su enseñanza. También fue historiador y, por su gran erudición, fue tenido por el hombre más sabio de su época. Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo El 26 de abril de 2026 se celebran varias festividades religiosas, destacando la solemnidad de Nuestra Señora del Buen Consejo, la cual es venerada por su papel como guía y protector en la fe católica. Esta festividad, que recuerda la intercesión de la Virgen, es motivo de celebraciones en varias comunidades y parroquias alrededor del mundo.Este día también conmemora a San Cleto, uno de los primeros papas de la Iglesia católica, quien es recordado por su labor en la consolidación de la fe en los primeros años del cristianismo. Junto a él, se honran las memorias de San Pascasio Radberto y San Basileo, quienes aportaron significativamente a la teología y espiritualidad en sus épocas.Además, el 26 de abril es el día de San Esteban de Moscú, Beato Julio Junyer Padern y varios otros beatos, como Domingo y Gregorio, quienes vivieron en los siglos XIII y XIV. También se rinde homenaje a San Guillermo de Foggia y San Peregrino, figuras que han dejado una huella importante en la historia de la Iglesia.