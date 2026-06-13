Los vehículos que circulen sin la documentación visible correspondiente podrán enfrentarse a sanciones.

El Department of Motor Vehicles (DMV) de Nueva York alerta a sus conductores sobre la importancia de cumplir en tiempo y forma con las inspecciones vehiculares de seguridad solicitadas por el estado.

Los vehículos que circulen sin la documentación visible correspondiente podrán enfrentarse a sanciones económicas, incluso cuando si el vehículo está estacionado.

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Por orden del gobierno, revisarán vehículo por vehículo y sancionarán a ciudadanos y extranjeros que no tengan este requisito visible en la parte frontal del auto

Las autoridades de Nueva York controlan que todos los vehículos exhiban correctamente en el parabrisas delantero la pegatina de inspección vigente.

Este distintivo certifica que el automóvil aprobó la revisión obligatoria y cumple con las condiciones de seguridad exigidas para circular por las calles y rutas del estado.

¿Quiénes y cómo deben realizar la inspección?

La normativa estatal establece que la inspección vehicular es obligatoria para la mayoría de los automóviles registrados en Nueva York. Este control debe realizarse:

Cada 12 meses.

Cuando se produce una transferencia de propiedad del vehículo.

Una vez aprobada la revisión, se entrega una pegatina que debe colocarse en el parabrisas. Este comprobante incluye una fecha de vencimiento y pierde validez el último día del mes indicado en el sticker.

¿Qué tipo de sanciones se reciben por no cumplir con esta norma?

Las multas dependen del tiempo que haya transcurrido desde el vencimiento de la inspección:

Si la pegatina venció hace menos de 60 días, la sanción puede ir d e 25 a 50 dólares.

Si el vencimiento supera los 60 días, la multa puede ascender a entre 50 y 100 dólares.

Los conductores que circulen sin ninguna pegatina de inspección también pueden recibir sanciones de entre 50 y 100 dólares.

A estos montos se les suman los recargos estatales obligatorios, que alcanzan los 88 dólares y pueden llegar a 93 dólares en los tribunales de ciudades y pueblos.