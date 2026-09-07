En esta noticia Carlos Slim propone eliminar las Pensiones del Bienestar

Según las declaraciones de Carlos Slim en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey del 2024 , es fundamental abordar la pobreza y promover la cohesión familiar con el fin de alcanzar la paz.

Las Pensiones para el Bienestar se erigen como una de las políticas federales más significativas de México, ya que proporcionan un apoyo económico a las personas en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Sin embargo, Carlos Slim manifestó que deberían ser suprimidas y reemplazadas por empleo.

Carlos Slim le propuso a Sheinbaum eliminar las pensiones del Bienestar en México: quiere que los jubilados vuelvan a trabajar (foto: archivo).

La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores apoya a 6 millones de personas como parte de un esfuerzo destinado a erradicar la pobreza en la población de la tercera edad. No obstante, para el empresario más rico del país, México debe enfocarse en fomentar la unidad en la sociedad e invertir de manera efectiva.

Carlos Slim propone eliminar las Pensiones del Bienestar

En el contexto socioeconómico actual, la implementación de una Pensión Bienestar para Adultos Mayores se erige como un emblema de avance social. De acuerdo con las proyecciones establecidas para el año 2026, se contempla un apoyo económico bimestral de 6,430 pesos destinado a los ciudadanos que han alcanzado la edad de 65 años.

En esta línea, Slim destacó que es imperativo “eliminar la pobreza” mediante la creación de un “nivel mínimo de bienestar”, resaltando que esta política constituye una de las estrategias más significativas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una conferencia de prensa reciente, enfatizó: “Para lograr la paz, la libertad y la erradicación de la pobreza, es fundamental establecer un umbral mínimo de bienestar. Es sorprendente que, a pesar de los recursos significativos destinados a los jubilados en México, persistan seis millones de personas en situaciones de extrema pobreza. Es imprescindible redirigir el gasto militar y otros recursos hacia la garantía de niveles mínimos de bienestar para la población”.

Asimismo, Carlos Slim enfatizó: “Varios factores están incidiendo en la inseguridad de las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad; los individuos se ven obligados a permanecer en sus hogares debido a la falta de seguridad, un fenómeno que se ha intensificado en diversas regiones del planeta”.

Finalmente, recalcó: “Se ha manifestado un deterioro en los países, así como en la cohesión social de nuestras comunidades, un factor que exige atención prioritaria. Es esencial promover familias en armonía, fundamentadas en principios y valores, ya que son estas las que pueden inspirar una sociedad en paz y es un objetivo por el cual debemos trabajar para lograr una unión nacional efectiva”.