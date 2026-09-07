Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más fundamentales.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha anunciado que el concurso relacionado con los segmentos 13 y 14, que abarca el tramo Saltillo-Santa Catarina, ha suscitado el interés de diversos consorcios que presentaron propuestas significativas; no obstante, ninguna de ellas superó la oferta formulada por las empresas asociadas al magnate.

Según la información disponible, Operadora Cicsa y FCC Construcción obtuvieron la puntuación más elevada, garantizando así la realización de una obra crucial para la conectividad, además de representar una inversión que supera los 31 mil millones de pesos.

La licitación para la edificación de una sección del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido asignada a Carlos Slim.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

Carlos Slim encabeza la iniciativa de gran escala para el tren de pasajeros que unirá Saltillo y Nuevo Laredo.

Es relevante señalar que el Servicio de Administración Tributaria de México cumplirá una función crucial en esta iniciativa, dado que será la entidad gubernamental responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas.

Se trata de un proceso fundamental en la validación del contrato, puesto que representa la forma oficial de garantizar transparencia en un ámbito en el que las licitaciones son frecuentemente objeto de escrutinio público.

Con el inicio de las obras el 30 de septiembre, conforme a la información proporcionada por la ARTF, el proyecto ferroviario se extenderá por 111 kilómetros y tendrá un plazo de ejecución de 960 días naturales.

Victoria de Carlos Slim en infraestructura y movilidad en México

Esta victoria refuerza su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca. Además, la obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos clave que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región.

En la licitación adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, participaron otras empresas con vasta experiencia en grandes proyectos, tales como Comsa, encargada de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Sin embargo, ninguna de estas alcanzó la puntuación del consorcio liderado por Carlos Slim.