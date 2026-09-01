Carlos Slim dio a conocer el cuaderno que cambió su vida y dio origen a su fortuna de más de 120,000 millones de dólares.

Las historias sobre grandes empresarios y millonarios suelen incluir costumbres adquiridas mucho antes de alcanzar el éxito. En el caso de Carlos Slim, una de las figuras empresariales más reconocidas de México, algunos de los hábitos que incorporó durante su infancia estuvieron relacionados con la manera de administrar y cuidar el dinero desde una edad temprana.

Mucho antes de construir el grupo empresarial que actualmente encabeza, Slim recibió en su entorno familiar enseñanzas vinculadas con la importancia del ahorro y la organización de las finanzas personales. Aquellas prácticas, lejos de depender de sofisticadas estrategias de inversión, formaban parte de una rutina sencilla que buscaba inculcar desde niño una relación responsable con el dinero.

Carlos Slim reveló el cuaderno que le cambió la vida y dio origen a su fortuna de más de 120,000 millones de dólares. Fuente: Shutterstock.

¿Qué contenía el misterioso cuaderno de la infancia de Carlos Slim?

El célebre cuaderno era un pequeño cuaderno de ahorros contable. En él, el joven Slim registraba minuciosamente cada ingreso y cada egreso semanal, analizando sus finanzas con un rigor profesional.

De acuerdo a su biografía oficial en CarlosSlim.com, la libreta incluía desde la mesada del domingo hasta las pequeñas ganancias obtenidas por vender dulces a sus tíos o administrar su propia tiendita familiar.

A través de estos registros diarios y balances semanales, aprendió a identificar fugas de dinero, medir el flujo de caja real y comprobar cómo los pequeños ahorros constantes podían convertirse en un capital considerable para inversión.

¿De dónde sale este famoso cuaderno de Slim?

Esta metodología contable fue impartida por su padre, Julián Slim Haddad, un inmigrante libanés que enseñó a sus hijos el valor del trabajo duro y la disciplina personal. Según la biografía oficial, don Julián le entregaba a cada uno de sus hijos un cuaderno junto con su domingo.

La norma era estricta: debían anotar todas las compras y movimientos financieros para revisarlos en familia al final de la semana. Tras el fallecimiento de su padre cuando Carlos tenía apenas 13 años, esa lección de austeridad, orden y balance contable se transformó en el pilar fundamental de toda su filosofía de vida.

¿Cómo transformar una simple libreta en compras de acciones a los 12 años?

El hábito del registro constante no se quedó únicamente en el papel. Gracias a la acumulación ordenada de sus ahorros y a la comprensión del interés compuesto, Carlos Slim abrió su primera cuenta de cheques y compró sus primeras acciones en el Banco Nacional de México cuando tenía solo 12 años.

La libreta le demostró tempranamente que el dinero no debía guardarse de manera pasiva, sino ser reinvertido estratégicamente en activos productivos.

¿Qué otros hábitos convirtieron a Slim en el hombre más rico de México?

La disciplina anotada en aquel cuaderno dio origen a una serie de pilares clave que sostienen el crecimiento de consorcios como Grupo Carso y América Móvil: