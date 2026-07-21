Oficial | San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén negarán el ingreso de ciudadanos mexicanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Por razones de seguridad, los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quinché y Petén prohibirán el ingreso de ciudadanos mexicanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

A continuación, se detallan los requisitos que deben ser cumplidos por los viajeros. La omisión de cualquiera de estas condiciones podría resultar en la negativa de ingreso por parte de las autoridades migratorias.

México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte ChatGPT

San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén denegarán la entrada a ciudadanos mexicanos bajo estas condiciones

Las autoridades migratorias de Guatemala han comunicado la implementación de medidas adicionales en los controles de ingreso en los departamentos fronterizos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén. Esta acción se establece con el fin de impedir la entrada de ciudadanos mexicanos cuyos documentos de viaje no satisfagan los requisitos establecidos.

Conforme a la normativa vigente, es imperativo que los viajeros mexicanos presenten un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses en el momento de su ingreso, el cual debe permanecer válido hasta la fecha prevista para concluir su estancia en el territorio guatemalteco.

Adicionalmente, el documento deberá incluir el sello oficial de salida de México , el cual es emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM). Este requisito es esencial para verificar el cumplimiento de los procedimientos migratorios establecidos.

Por lo tanto, quienes hayan demorado en llevar a cabo la renovación de su pasaporte y viajen con un documento próximo a expirar enfrentará el rechazo en cualquiera de estos cuatro puntos de ingreso.

Requisitos de ingreso a Guatemala para ciudadanos mexicanos

Es fundamental señalar que los ciudadanos que provienen de México están exentos de la necesidad de visa para propósitos turísticos o de negocios, siempre que la duración de su estancia no exceda los tres meses y el motivo del viaje sea turismo o tránsito hacia un tercer país.

En adición al pasaporte vigente, las autoridades migratorias tienen la potestad de requerir una serie de documentos complementarios que justifiquen la solvencia económica y el objetivo del viaje. Algunos de estos documentos son:

Seguro de viaje internacional.

Solvencia económica.

Comprobante de hospedaje.

Declaración Jurada Regional de Viajero. A partir de 2023, este trámite es obligatorio y debe ser completado de manera electrónica antes de la entrada o salida de Guatemala.

Pasos y requisitos para ciudadanos mexicanos antes de viajar a Guatemala

En el caso de que decidas viajar a Guatemala, es de suma importancia que verifiques con anticipación la vigencia de tu pasaporte, dado que las autoridades migratorias requieren que el documento cumpla con los criterios establecidos para permitir tu ingreso al país.

Además, es fundamental que conserves el sello de salida de México y que presentes tu pasaporte completo durante la inspección migratoria en el punto de entrada.

Como medida precautoria, también se sugiere llevar documentación que justifique el motivo de tu viaje, tales como reservas de hospedaje, boletos de regreso o cualquier otro comprobante de itinerario que pudiera ser solicitado por las autoridades correspondientes.

Para obtener más detalles, los interesados pueden acceder al siguiente link.