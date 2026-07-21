El empresario sostiene que este modelo permitiría generar más empleos sin reducir los salarios, aunque ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales y la edad de jubilación.

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 40 horas en México volvió a tomar fuerza tras las declaraciones del empresario Carlos Slim, quien manifestó su desacuerdo con ese esquema y defendió una alternativa basada en menos días de trabajo, pero con jornadas más extensas.

Su propuesta también contempla elevar la edad de retiro hasta los 75 años. La propuesta ha generado diversas opiniones entre especialistas, sindicatos y trabajadores, y reavivó el debate sobre el futuro del mercado laboral mexicano.

El empresario sostiene que este modelo permitiría generar más empleos sin reducir los salarios, aunque ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales y la edad de jubilación.

Trabajar 12 horas diarias hasta los 75 años: ¿Qué propone Carlos Slim sobre la jornada laboral de 40 horas?

Carlos Slim planteó un modelo en el que los trabajadores laboren únicamente tres días por semana, concentrando la actividad en jornadas de 11 o 12 horas. Según explicó, el objetivo sería mantener intactos los salarios y reorganizar los turnos para que las empresas puedan incorporar a más personas al empleo formal.

De acuerdo con el fundador de Grupo Carso, este esquema permitiría acumular entre 33 y 36 horas semanales de trabajo, una carga que considera suficiente para conservar la productividad sin afectar los ingresos de quienes ya cuentan con un empleo.

Slim sostiene que el modelo tradicional de cinco o seis días laborales ha perdido vigencia y que una distribución distinta del tiempo ayudaría a abrir nuevas plazas mediante sistemas rotativos. Desde su perspectiva, esto favorecería especialmente a los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral formal.

La propuesta incluye elevar la edad de jubilación a los 75 años

Otro de los puntos centrales de la iniciativa del empresario consiste en aumentar la edad de jubilación hasta los 75 años. Su argumento es que la esperanza de vida ha crecido y que los sistemas de retiro enfrentan mayores presiones financieras que cuando se establecieron las reglas actuales.

En su planteamiento, trabajar menos días por semana haría posible que las personas permanezcan activas durante más tiempo. A su juicio, esa combinación contribuiría a mantener el equilibrio de los sistemas de pensiones sin disminuir los salarios de los trabajadores.

Las declaraciones retomaron una postura que Slim ya había expresado anteriormente sobre la conveniencia de replantear la organización del trabajo conforme cambian las condiciones demográficas y económicas.

¿Qué reacciones ha provocado la propuesta de Carlos Slim?

El empresario también rechazó la idea de una semana laboral de cuatro días. Consideró que esa modalidad beneficiaría principalmente a quienes ya tienen un empleo, pero no generaría suficientes oportunidades para incorporar nuevos trabajadores al mercado formal.

Las declaraciones abrieron nuevamente el debate entre economistas, organizaciones sindicales y especialistas en materia laboral. Mientras algunos consideran que una redistribución de las horas podría incentivar nuevas contrataciones, otros advierten que jornadas de 11 o 12 horas podrían incrementar la fatiga y los riesgos para la salud de los trabajadores.

Por su parte, representantes sindicales han señalado que una reducción en los días laborados debe ir acompañada de condiciones de trabajo dignas, salarios justos y acceso a seguridad social, por lo que consideran que la discusión no puede centrarse únicamente en el número de horas o de días trabajados.