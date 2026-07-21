Oficial | Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a extranjeros que tengan su visa americana vigente pero no cumplan esta condición

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció una nueva normativa que termina con el sistema conocido como “duración del estatus”, vigente durante casi cinco décadas.

Esta disposición permitía a estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y periodistas con visa permanecer en el país mientras mantuvieran el propósito de su visa, sin un límite de tiempo definido.

Ahora estudiantes extranjeros deberán abandonar Estados Unidos si se pasan del tiempo límite determinado por la ley. Shutterstock | Gemini

El fin de la permanencia indefinida

La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, afecta a los titulares de visas

F: estudiantes

J: visitantes de intercambio

I: periodistas y representantes de medios extranjeros.

A partir de ahora, estarán sujetos a períodos de admisión definidos y a mayor supervisión por parte de las autoridades migratorias.

Según el DHS, el sistema anterior permitía que algunas personas extendieran su estancia durante años mediante inscripciones continuas en cursos o programas educativos , lo que generó “vulnerabilidades en el sistema migratorio”.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo que ese esquema “comprometió la seguridad nacional y creó un entorno propicio para el fraude migratorio”.

Un límite de cuatro años y menos tiempo para salir del país

Con la nueva norma, los estudiantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos únicamente por la duración de su programa específico, con un máximo de cuatro años.

Quienes necesiten más tiempo deberán solicitar formalmente una Extensión de Estancia (EOS) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Además, estas solicitudes ya no dependerán principalmente de las instituciones educativas, sino que pasarán a ser supervisadas directamente por autoridades federales, con controles biométricos y revisión de antecedentes.

La regulación también reduce el período de gracia que tienen los estudiantes con visa F-1 al finalizar sus estudios: actualmente cuentan con 60 días para salir del país, transferirse a otra institución o cambiar de estatus, pero ese plazo bajará a 30 días.

Quienes ya se encuentran en Estados Unidos bajo el sistema de “duración del estatus” serán incorporados automáticamente al nuevo esquema, con una permanencia autorizada de hasta cuatro años desde que la norma entre en vigor.

La regulación será publicada próximamente en el Registro Federal y comenzará a aplicarse 60 días después de su publicación oficial.