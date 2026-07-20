Carlos Slim desea que se supriman las pensiones del Bienestar y el IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar laborando (foto: archivo).

La licitación reunió a importantes compañías del sector de infraestructura, entre ellas ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI, OHL y Comsa, esta última reconocida por su participación en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro. No obstante, ninguna alcanzó la calificación obtenida por el consorcio ganador.

El consorcio conformado por Operadora Cicsa y FCC Construcción obtuvo la adjudicación de los segmentos 13 y 14 del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, correspondientes al tramo Saltillo-Santa Catarina, informó la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). La propuesta presentada por las empresas vinculadas a Carlos Slim fue la mejor evaluada frente a otros grupos participantes, contemplando una inversión superior a los 31,000 millones de pesos.

MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Carlos Slim apuesta por el sector ferroviario con una inversión multimillonaria

El proyecto ferroviario inició formalmente el 30 de septiembre y contempla una extensión de aproximadamente 111 kilómetros. Este desarrollo está bajo la coordinación de la ARTF.

Este ambicioso proyecto no solo representa un aumento en la infraestructura ferroviaria, sino que también se considera un paso significativo para el avance económico del país, generando nuevas oportunidades de conexión y transporte.

Las obras, con un plazo de ejecución estimado en 960 días hábiles, forman parte de la estrategia federal para modernizar el transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Con esta adjudicación, Grupo Carso refuerza su posicionamiento en proyectos fundamentales de infraestructura nacional. La administración federal tiene como meta promover la conectividad entre regiones y revitalizar el sistema ferroviario de pasajeros como una opción de movilidad eficiente en diversas áreas de México.

Las autoridades señalaron que el proceso de licitación se llevó a cabo con estrictos mecanismos de transparencia y supervisión. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encargará de garantizar el cumplimiento fiscal de las empresas involucradas en la ejecución de la obra.

¿Cuáles son las empresas de Carlos Slim?

Carlos Slim ha logrado consolidar sus empresas en diversos grupos de negocios que abarcan áreas estratégicas de la economía. Las operaciones más relevantes se organizan en los siguientes conglomerados:

Telecomunicaciones: lideradas por América Móvil, que incluye marcas reconocidas como Telcel, Telmex y Claro.

Grupo Carso: conglomerado presente en sectores de comercio, industria, infraestructura y energía, destacándose empresas como Sanborns, Sears, iShop, MixUp, Grupo Condumex y CICSA.

Grupo Financiero Inbursa: entidad dedicada a servicios financieros, seguros y administración de pensiones.

Minería y bienes raíces: comprende a Minera Frisco, especializada en la extracción de minerales como oro, plata y cobre, así como a Inmuebles Carso, que se dedica a centros comerciales y desarrollos inmobiliarios.

IDEAL: compañía centrada en concesiones y operación de autopistas, además de proyectos de infraestructura pública en América Latina.

Actualmente, se encuentran en operación 23 frentes de trabajo que abarcan más de 180 kilómetros de la ruta ferroviaria. Adicionalmente, más de 4,000 toneladas de rieles ya han sido trasladadas al patio de maniobras de Saltillo.