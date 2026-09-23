BBVA cambiará el horario de sus 1,500 sucursales en México: recorta media hora la atención presencial a sus clientes.

BBVA anunció este martes un cambio en el horario de atención de sus sucursales a partir del 5 de octubre. Desde esa fecha habrá una reducción de 30 minutos diarios en la atención presencial a los clientes.

Hasta ahora, el horario habitual de operación iniciaba a las 08:30 horas.

El banco precisó que esta modificación no afecta el funcionamiento de las zonas de autoservicio, donde los cajeros automáticos ubicados al interior de las sucursales permanecerán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Cuál es el nuevo horario de BBVA?

BBVA México modificará el horario de atención de sus más de 1,500 sucursales comerciales en el país, que a partir del 5 de octubre abrirán de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. Las oficinas que operan los sábados conservarán su horario habitual, de 09:00 a 14:30 horas.

El banco también llamó a sus clientes a utilizar sus canales digitales, disponibles las 24 horas, para realizar consultas y operaciones bancarias. El ajuste ocurre en un contexto de mayor migración de operaciones hacia aplicaciones móviles y servicios digitales, mientras los bancos redefinen el papel de sus redes físicas de sucursales.

El banco también llamó a sus clientes a utilizar sus canales digitales, disponibles las 24 horas X/@BBVA_Mex

Horarios de otros bancos en México

Con este cambio, el horario de BBVA quedará más cerca del que utilizan varios de los principales bancos del país. De acuerdo con datos de la CNBV a junio de 2026, la red de sucursales bancarias en México se distribuye así:

Banco Azteca: 1,970 sucursales

BBVA: 1,604 sucursales

Bancoppel: 1,392 sucursales

Banamex: 1,258 sucursales

Banorte: 1,229 sucursales

Santander: 962 sucursales

HSBC: 600 sucursales

Inbursa: 563 sucursales

Scotiabank: 409 sucursales

En cuanto a horarios, Banamex suele atender de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, aunque existen sucursales con horarios distintos. Banorte utiliza generalmente el mismo esquema, de 9:00 a 16:00 horas entre semana, con variaciones según la sucursal. Santander también opera habitualmente de 9:00 a 16:00 horas en días hábiles.

En el caso de HSBC, los horarios pueden variar por ubicación y algunas sucursales inician operaciones desde las 8:30 horas. Scotiabank, por su parte, mantiene como horario normal de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, aunque algunas oficinas dentro de centros comerciales también abren los sábados.

Banco Azteca, con la mayor red de sucursales entre las instituciones reportadas por la CNBV, destaca por sus horarios más amplios: muchas de sus oficinas operan dentro de tiendas Elektra y mantienen atención los fines de semana, aunque el horario exacto depende de cada ubicación. Algo similar ocurre con Bancoppel, que al contar con sucursales dentro de tiendas Coppel ofrece horarios más extendidos que los de la banca tradicional en numerosos puntos del país.