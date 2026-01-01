El Gobierno de México confirmó a través de un comunicado que durante todo el 2026 continuará la estrategia para estabilizar el precio del combustible.

En función de los acuerdos arribados con empresas gasolineras, y con la actualización del IEPS aplicable para 2026, desde el 1 de marzo se mantiene el precio del litro por debajo de un monto específico de dinero. Checa cuáles serán los valores y otros detalles de suma importancia.

¿Qué es el IEPS?

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS, es un tributo que se aplica a la producción, venta o importación de ciertos bienes y contribuye al financiamiento de programas y actividades gubernamentales.

¿Cuál será el precio del litro de gasolina regular durante 2026? (Foto: Archivo).

Se aplica a productos que pueden representar un riesgo para la salud de los habitantes, como las gasolinas, las azúcares, los alimentos con alto contenido calórico y las bebidas alcohólicas.

Cabe destacar que el pago del IEPS en México ya viene incluido en el costo final de los productos y servicios, los cuales quedan considerados por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se pueden identificar en el desglose de los recibos o tickets de compras.

El próximo año continúa la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina.⛽️



Reiteramos que, desde el 1 de marzo de 2025, se implementó un acuerdo voluntario con empresas gasolineras para mantener el precio del litro de gasolina regular por debajo de los $24. 👏🏼



Por ello,… pic.twitter.com/7O1KQyDUoP — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 28, 2025

¿A cuánto se fija el precio de la gasolina en México?

El comunicado que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca llevar tranquilidad a los conductores de México. A partir de un acuerdo establecido en conjunto con la Secretaría de Energía y empresarios gasolineros, durante el 2026 se mantendrá el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro.

Según la última actualización del IEPS por inflación que ha aplicado a este tipo de combustible, desde el 1 de enero los consumidores no verán subas en el costo final, lo que implica que no se verá afectado el acuerdo en ninguno de los elementos.

¿Cuáles fueron las entidades que firmaron el acuerdo?

Los organismos gubernamental que fueron parte de esta estrategia son: