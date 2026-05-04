El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este lunes, 4 de mayo de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,52 euros, el de la gasolina 98 es de 1,73 euros y el del diésel es de 1,72 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del 0.34% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.06%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 4 de mayo de 2026 es el siguiente: Durante este lunes, 4 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: En España, la 95 es una gasolina sin plomo con 95 octanos (RON), la opción más común para coches. Ofrece buen rendimiento y eficiencia, ayuda a prevenir la detonación o “picado” del motor y, al ser por lo general más económica que la 98, permite reducir gastos sin sacrificar la fiabilidad. La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. En España los coches usan principalmente gasolina 95/98 y diésel y también existen alternativas como GLP (Autogás), GNC y mezclas de biocombustibles; en algunas estaciones se ofrece diésel renovable (HVO).