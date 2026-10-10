Renovarán las nomenclaturas de 3 colonias en la alcadlía Coyoacán de CDMX.

La Alcaldía Coyoacán en CDMX confirmó por medio de un comunicado que llevará a cabo la sustitución de un total de 481 placas de nomenclatura oficial en las colonias Pedregal de Santo Domingo y Educación, con el propósito de optimizar la identificación de sus vialidades y espacios públicos.

Según el comunicado de la Alcaldía Coyoacán, la medida responde a los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo aprobados durante la 1ª sesión ordinaria 2026 del Comité de Nomenclatura de Coyoacán, lo que posibilitará “contar con información clara y actualizada sobre las vías y comunidades”.

1ª sesión ordinaria 2026 del Comité de Nomenclatura de Coyoacán. Se aprobó la sustitución de placas de nomenclatura. Alcaldía Coyoacán

Coyoacán busca cambatir la problemática de señalización y nomenclatura

La renovación busca actualizar los datos de orientación en la demarcación a través del esfuerzo conjunto de autoridades locales y capitalinas.

El órgano encargado de este proceso “tiene como propósito fortalecer los mecanismos para la asignación, revisión y actualización de la nomenclatura oficial de calles, colonias, barrios y espacios públicos de Coyoacán”, garantizando una correcta señalización territorial.

Santo Domingo I, Santo Domingo VII y Colonia Educación. Alcaldia_Coy

Así será la distribución de las nuevas placas por colonia

La sustitución del mobiliario urbano de señalización se focalizará en tres zonas específicas de la demarcación, contemplando el reemplazo de cientos de señalizaciones para mejorar la ubicación espacial:

Santo Domingo I: Se instalarán 128 placas de nomenclatura.

Santo Domingo VII: Contará con la colocación de 124 nuevas placas.

Colonia Educación: Concentrará la sustitución de 229 placas.

Ubicación y características técnicas para la instalación

Las labores de montaje se realizarán bajo criterios urbanísticos específicos según el entorno de cada vialidad. De acuerdo con el comunicado, “las nuevas placas se instalarán en postes ubicados en las esquinas de las intersecciones o, cuando las condiciones del espacio lo requieran, adosadas a las fachadas” , señaló el comunicao.

Los señalamientos contendrán datos clave como el tipo y nombre de la vía, comunidad, código postal, demarcación y sentido de circulación, asegurando que “su colocación y características atenderán las especificaciones técnicas y la normativa vigente en materia de nomenclatura urbana”.