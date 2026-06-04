Los trenes de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México ya no son los mismos. Por instrucción del Gobierno de CDMX, por lo menos cuatro convoyes circulan ahora con una imagen completamente renovada, tanto por fuera como por dentro, en el marco de la llegada del Mundial 2026 a México.

Los vagones se visten con la Serpiente Emplumada: así luce la nueva imagen exterior

La transformación visual de los trenes es imposible de ignorar. Las unidades —originalmente blancas- ahora exhiben ilustraciones de Quetzalcóatl en una paleta de colores que mezcla tonos verdes, naranjas y rosas, en un estilo muy similar al del Tren Ligero El Ajolote.

A un lado de las figuras aparece el logotipo del Gobierno de la Ciudad de México junto a la frase conmemorativa “La Pelota Vuelve a Casa”, que acompaña el espíritu mundialista de la renovación.

Metro CDMX 2026 | Así son los nuevos trenes de la Línea 2 inspirados en Quetzalcóatl y el Mundial 2026. Fuente: Gobierno de México

Por dentro también cambió todo: asientos amarillos, flores y ajolotes en el piso

El rediseño no se quedó en la fachada. El interior de los vagones también recibió una intervención completa: los respaldos de varios asientos fueron reemplazados por piezas de color amarillo, y en los pisos se colocaron calcomanías temáticas con motivos florales y ajolotes, íconos de la identidad capitalina. Además, se instalaron estampas circulares relacionadas con el Mundial 2026, dándole a cada vagón una identidad propia que los pasajeros pueden descubrir durante el trayecto.

La renovación tiene un lado oscuro: retrasos de hasta 40 minutos en plena hora pico

Mientras los trenes estrenaban imagen, la operación del servicio no corrió con la misma suerte. Usuarios reportaron esperas de hasta 20 minutos en la estación Xola con dirección a Tasqueña, y recorridos a baja velocidad entre estaciones.

El traslado en RTP entre Pino Suárez y Xola llegó a durar 37 minutos, más del doble del tiempo habitual. Pasajeros en los andenes, saturados, exigieron a los operadores agilizar el servicio.