Metrocable de Medellín se despide | La Línea J mantiene la suspensión de forma definitiva del servicio en este tramo.

El cierre temporal se extenderá hasta este día y ya hay rutas alternas para los usuarios.

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La Línea J del Metrocable de Medellín, que conecta las estaciones San Javier y La Aurora, permanecerá fuera de servicio hasta el próximo 22 de julio como parte del plan de mantenimientos mayores que ejecuta el Metro de Medellín. La intervención obliga a suspender completamente la operación en este tramo durante varios días con el fin de realizar trabajos técnicos que buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

Aunque se trata de una medida temporal, el cierre representa un cambio importante para miles de pasajeros que utilizan diariamente este corredor de transporte. Por ello, las autoridades habilitaron diferentes alternativas de integración con buses para reducir el impacto en la movilidad mientras avanzan las labores de mantenimiento.

¿Por qué la Línea J seguirá suspendida hasta el 22 de julio?

El Metro de Medellín explicó que la interrupción corresponde a los llamados mantenimientos mayores, un procedimiento especializado que solo puede ejecutarse con el sistema completamente detenido.

A diferencia de las revisiones rutinarias que se realizan durante todo el año, estas intervenciones implican el desmontaje, inspección y ajuste de componentes fundamentales para la operación del cable aéreo, entre ellos:

Motores.

Reductores.

Volantes.

Cable portador tractor.

Sistemas mecánicos de las cabinas.

Para desarrollar estas tareas también participan especialistas internacionales que realizan pruebas estáticas y dinámicas antes de autorizar nuevamente la operación comercial, verificando que todos los equipos cumplan con los estándares técnicos de seguridad.

La empresa indicó que el servicio volverá a operar normalmente el jueves 23 de julio, una vez finalicen las inspecciones y validaciones correspondientes.

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¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de la Línea J del Metrocable?

Mientras permanece suspendida la operación, los usuarios podrán movilizarse mediante rutas integradas habilitadas con empresas de transporte público.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Conducciones Palenque Robledal

Ruta 250i La Huerta – Moravia , con integración en la estación Universidad.

Ruta 250i Pajarito – Aurora, con integración en la estación Floresta.

Rápido San Cristóbal

Ruta 255-5i Parque de San Cristóbal, con conexión en la estación Estadio.

Ruta 255-6i Nuevo Occidente, también con integración en la estación Estadio.

Estas rutas permitirán que los viajeros continúen sus desplazamientos mientras concluyen las obras de mantenimiento sobre la Línea J.

¿Qué otros Metrocables de Medellín tendrán mantenimiento durante 2026?

El cierre de la Línea J hace parte de un cronograma de intervenciones que abarcará varios cables aéreos del sistema durante el año.

Según el plan operativo, durante julio también recibirán mantenimiento las líneas H y M. Posteriormente, en el segundo semestre, será el turno de las líneas K, P y L, que igualmente deberán suspender su operación durante algunos días para ejecutar revisiones técnicas de alta complejidad.

Estas labores se programan con meses de anticipación debido a la necesidad de contar con repuestos especializados y personal técnico capacitado para intervenir equipos de precisión.