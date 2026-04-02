Una nueva medida empieza a generar varias dudas en el sector energético y entre automovilistas. Aunque a simple vista parece un cambio administrativo, en realidad podría impactar directamente en la forma en que se vende gasolina en todo el país. La decisión ya tiene fecha de entrada en vigor y forma parte de una estrategia más amplia. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que introduce un requisito que muchos establecimientos deberán cumplir sí o sí para poder seguir operando. En medio de este escenario, surge una duda clave: ¿qué pasará con las estaciones que no se adapten a tiempo? La respuesta está en un nuevo mecanismo que busca cambiar las reglas del juego. El Gobierno de México confirmó que a partir del 24 de abril de 2026 entrará en vigor un nuevo requisito para las gasolineras y estaciones de servicio: deberán contar con un permiso vigente y adaptarse a un esquema fiscal específico para poder vender combustible. La medida fue impulsada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) -que difundió la noticia a través de sus canales oficiales de comunicación- en conjunto con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía. El cambio central es la implementación del Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, que se integrará al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Este mecanismo será obligatorio para todos los establecimientos que comercialicen gasolina regular, premium o diésel. Sin este complemento activo y sin permisos vigentes, no podrán emitir facturas. Aunque el cambio no implica que los conductores necesiten un permiso personal, sí impacta directamente en las estaciones. Si un negocio no cumple con el nuevo esquema, no podrá operar de manera legal. Esto se debe a que la emisión de CFDI es indispensable para la venta formal de combustibles en México. Sin ese respaldo fiscal, la comercialización queda fuera del marco legal. Entre los puntos más importantes de esta medida, destacan: Las autoridades también hicieron un llamado a los permisionarios para que verifiquen su situación a través del siguiente enlace y regularicen cualquier inconsistencia antes de la fecha límite. Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar el control sobre el mercado de combustibles, reducir prácticas ilegales y garantizar mayor transparencia en la venta de gasolina en todo el país.