Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este lunes, 25 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,56 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,74 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,67 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.12% en el precio de la gasolina y del 0.57% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 25 de mayo de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.469 euros hasta los 1.88 euros

Valencia: 1.419 euros hasta los 1.789 euros

Granada: 1.569 euros hasta los 1.791 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 25 de mayo en España?

Durante este lunes, 25 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.789 euros

Barcelona: desde los 1.389 euros hasta los 1.725 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.699 euros

Granada: desde los 1.369 euros hasta los 1.692 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.329 euros hasta los 1.692 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.729 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.919 euros

Barcelona: desde 1.639 euros hasta los 1.849 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.839 euros

Granada: desde 1.689 euros hasta los 1.849 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante y evita acelerones y frenazos bruscos; usa el control de crucero cuando sea posible.

Revisa la presión de los neumáticos y aligera el coche quitando carga innecesaria; cierra ventanas a alta velocidad.

Planifica rutas para evitar atascos y apaga el motor en paradas prolongadas; realiza mantenimiento periódico (aceite y filtros).