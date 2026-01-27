El Gobierno de México confirmó la localización de una tumba zapoteca en el Cerro de la Cantera, en San Pablo Huitzo, Oaxaca, con una datación aproximada del año 600 d.C.. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de los últimos años por su riqueza constructiva y pictórica.

Las primeras evaluaciones técnicas encendieron alertas entre especialistas por su nivel de conservación y por los elementos que todavía permanecen en su lugar original, algo poco frecuente en contextos funerarios mesoamericanos. Si bien el hallazgo no se anunció con bombos y platillos, deja una huella histórica para la cultura del país.

Descubrimiento arqueológico en México: una tumba zapoteca única en Oaxaca

La localización de una tumba zapoteca en el Cerro de la Cantera, en San Pablo Huitzo, Oaxaca, con más de 1,400 años de historia, generó repercusiones de todo tipo, entre ellas, la de la mandataria mexicana.

Arqueólogos trabajando durante la localización de una tumba zapoteca en el estado de Oaxaca. (Foto: Secretaria de Cultura de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el hallazgo aporta información clave sobre la organización social, la cosmovisión y los rituales funerarios zapotecos. La tumba conserva elementos simbólicos poco alterados por el paso del tiempo, algo que la vuelve especialmente valiosa para la investigación arqueológica.

Esta estructura funeraria que data del año 600 d.C. emergió intacta, silenciosa y cargada de símbolos que obligan a repensar lo que se sabía sobre una de las civilizaciones más influyentes del país.

Sin adelantar todas las claves, las autoridades culturales coincidieron en que se trata de una tumba excepcional, tanto por su arquitectura como por la información que aporta.

Entre los rasgos que más llaman la atención del descubrimiento arqueológico en México, se identificaron:

Escultura de un búho , símbolo zapoteca de la noche y la muerte, en la entrada.

Lápidas con inscripciones calendáricas grabadas en piedra.

Figuras humanas labradas , interpretadas como posibles guardianes funerarios.

Restos de pintura mural policromada, aún en posición original.

Arqueología zapoteca: símbolos, murales y estudios en curso

En el interior de la cámara funeraria se localizaron pinturas murales en tonos ocre, blanco, verde, rojo y azul , que representan una procesión de personajes portando bolsas de copal. Estas escenas refuerzan la hipótesis de rituales complejos asociados al tránsito entre la vida y la muerte dentro de la arqueología zapoteca.

La Secretaría de Cultura informó que un equipo interdisciplinario del INAH Oaxaca trabaja en tareas de conservación, ya que el estado de las pinturas es delicado por la presencia de raíces, insectos y variaciones ambientales. La estabilización del sitio es prioritaria antes de avanzar en su difusión pública.

En paralelo, se realizan estudios cerámicos, iconográficos, epigráficos y de antropología física, con el objetivo de profundizar en las prácticas funerarias y en la estructura simbólica de esta civilización. Por su calidad artística y nivel de preservación, el conjunto ya se compara con otros entierros zapotecos de alta relevancia, consolidando su lugar dentro del patrimonio arqueológico de México.