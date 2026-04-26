Desde el Gobierno de México se mantiene actualizada la lista de pasos necesarios para tramitar el documento que acredita la identidad de cada individuo. Las gestiones por el acta de nacimiento han incorporado durante la segunda mitad de 2025 un nuevo requisito que los ciudadanos deberán cumplir para su obtención. En este sentido, aunque la digitalización ha permitido optimizar los procesos burocráticos, también ha introducido nuevas condiciones. Se recomienda revisar todos los detalles al respecto. La acta de nacimiento es un documento esencial de identidad en el país, pues valida el nombre, nacionalidad y origen de cada individuo. Es importante señalar que para solicitar el acta de nacimiento, se debe acceder a la plataforma oficial del Gobierno, www.miregistrocivil.gob.mx. Este proceso no solo requiere ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es otro dato identificativo para los ciudadanos mexicanos, sino que también requiere el acceso a Llave MX y el pago del costo correspondiente. Dicho documento facilita a cada habitante el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios básicos tales como educación, salud, voto, así como la tramitación de pasaportes o credenciales, entre otros procedimientos legales. Es fundamental seguir un procedimiento claro para la obtención del acta de nacimiento, que incluye: La correcta ejecución de estos pasos es crucial para que el proceso sea eficiente y exitoso. Es importante mencionar que la administración del acta de nacimiento conlleva un costo variable que depende de la entidad donde se lleve a cabo el procedimiento: