En México, realizar trámites en los bancos significa sacrificar horas de trabajo, hacer largas filas entre semana o simplemente posponer gestiones importantes. Sin embargo, esta realidad está cambiando.

Las instituciones financieras del país comenzaron a implementar una modificación en sus horarios de atención que beneficiará especialmente a quienes trabajan de lunes a viernes.

Cada vez más sucursales bancarias abren los sábados en México, permitiendo realizar trámites sin faltar al trabajo ni enfrentar largas filas entre semana. Fuente: Shutterstock.

Ahora los bancos estarán abiertos los sábados: conoce todas las opciones disponibles

La principal novedad es la incorporación del sábado como día de atención en sucursales seleccionadas de varios bancos importantes. Instituciones como BBVA, Citibanamex, Scotiabank, Inbursa, Santander y Banco Azteca ampliaron sus operaciones para incluir este día tradicionalmente no laborable.

BBVA

BBVA se posicionó como líder en esta transformación, ofreciendo servicio sabatino en 14 sucursales estratégicamente ubicadas en la Ciudad de México. El horario establecido es de 9:00 a 14:30 horas, brindando cinco horas y media de atención ininterrumpida.

Las sucursales de BBVA abiertas los sábados incluyen puntos clave como World Trade Center en Montecito 38, Nápoles; Gran Sur en Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco; San Jerónimo en Avenida San Jerónimo 630; Nueva Santa María en Avenida Plan de San Luis 491; Félix Cuevas 206 en Col del Valle Sur; Perisur en Anillo Periférico Sur 4690; Plaza Observatorio en Avenida Observatorio 457; Metrópoli Patriotismo en Patriotismo 229; Plaza Leones en la calle Leones 135; Parque Delta en Avenida Cuauhtémoc 462; Patio Santa Fe en Prolongación Paseo de la Reforma 400; Plaza Universidad en Avenida Universidad 1000; San Juan de Aragón en Avenida José Loreto Fabela 55; y Miramontes Zapamundi en Canal de Miramontes 2600.

Citibanamex

Citibanamex fue una de las primeras instituciones en implementar horarios sabatinos en México, respondiendo a la alta demanda de usuarios que no podían acudir entre semana. Sus horarios suelen ser matutinos, generalmente hasta mediodía, aunque varían según la ubicación específica de cada sucursal.

Scotiabank

Scotiabank ofrece horarios similares a los de BBVA para su servicio sabatino. Una ventaja particular de esta institución financiera es que suele registrar menor afluencia los sábados, lo que se traduce en atención más rápida y personalizada.

Inbursa

Inbursa amplió sus servicios sabatinos con un enfoque estratégico: muchas de sus sucursales se encuentran ubicadas dentro de centros comerciales. Esto permite a los clientes combinar sus trámites bancarios con otras actividades de fin de semana, optimizando su tiempo libre.

Banco Azteca y Bancoppel

Banco Azteca destaca por su amplia red de sucursales distribuidas en prácticamente todos los municipios de México, con atención en horarios extendidos y apertura los sábados, lo que lo vuelve especialmente accesible para quienes viven fuera de las grandes ciudades.

BanCoppel, por su parte, también ofrece una cobertura amplia y atención en fines de semana, aunque su operación no se mantiene los 365 días del año, sino que depende de los horarios comerciales de sus sucursales, generalmente alineados con las tiendas Coppel.

Depósitos, pagos, transferencias y apertura de cuentas son algunos de los servicios disponibles durante el horario sabatino, aunque varían según el banco y la sucursal. Fuente: Shutterstock.

¿Qué operaciones puedes realizar en horario sabatino? La lista completa de servicios

Contrario a lo que muchos podrían pensar, la atención no se limita a servicios básicos. Los bancos que abren en sábado permiten realizar un amplio catálogo de operaciones, desde las más sencillas hasta trámites que requieren mayor tiempo y asesoría especializada.

Servicios financieros básicos

Los depósitos y retiros en efectivo son quizá las operaciones más solicitadas durante los sábados. Esta opción resulta ideal para quienes reciben su salario el viernes y necesitan efectivo inmediato para gastos del fin de semana, o para aquellos que prefieren depositar dinero en mano sin esperar hasta el lunes.

Pagos y transferencias

Los pagos de servicios como luz, agua, teléfono e internet pueden realizarse sin problema los sábados. Aunque estos servicios también pueden pagarse en línea, la opción presencial sigue siendo preferida por muchos usuarios, especialmente adultos mayores o personas que no se sienten cómodos con las plataformas digitales.

Las transferencias SPEI, uno de los sistemas de pagos electrónicos más utilizados en México, también están disponibles durante el horario sabatino. Esto resulta especialmente útil para transacciones urgentes que no pueden esperar hasta el lunes, como pagos a proveedores o envíos de dinero familiares.

Gestión de productos bancarios

La apertura de nuevas cuentas es uno de los trámites más aprovechados durante los sábados. Este proceso, que normalmente requiere entre 30 minutos y una hora, puede realizarse con calma durante el fin de semana, sin la presión de tener que regresar al trabajo. Los ejecutivos bancarios suelen tener más tiempo para explicar detalladamente las características de cada producto.

Servicios especializados

Algunos bancos ofrecen servicios de factoraje financiero durante los sábados, una alternativa valiosa para pequeñas y medianas empresas que necesitan liquidez inmediata. Este servicio permite a las empresas convertir sus cuentas por cobrar en efectivo sin tener que esperar hasta el lunes, lo cual puede ser crucial para mantener el flujo de efectivo.

Recomendaciones para aprovechar el servicio los sábados

Se recomienda verificar la disponibilidad de horarios sabatinos en la aplicación móvil o sitio web oficial de cada banco antes de desplazarse, ya que no todas las sucursales implementaron este servicio. La lista de sucursales abiertas puede variar y es importante confirmar que la más cercana a tu ubicación ofrece atención en fin de semana.

También es aconsejable acudir temprano, especialmente si tu trámite requiere documentación específica o puede llevar más tiempo. Aunque los sábados suelen tener menos afluencia que los días entre semana, las primeras horas de servicio garantizan atención más rápida.

Para trámites complejos como apertura de cuentas o solicitudes de crédito, considera llevar toda la documentación necesaria preparada: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, y cualquier otro documento que el banco pueda requerir según el tipo de servicio solicitado.