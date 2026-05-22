Esta ciudad de Estados Unidos quiere "limpiar las calles" de las personas sin hogar: comenzaron operativo de detenciones y citaciones.

La histórica ciudad de Savannah, en Georgia, ha implementado una serie de acciones que lograron reducir a la mitad los campamentos de personas sin hogar en su distrito, según cifras de la administración municipal y organizaciones asociadas.

La estrategia busca responder a los reclamos de residentes, comerciantes y turistas sobre la seguridad y el uso del espacio público.

Este plan se desarrolla en un contexto regional donde también se intensifican las operaciones contra el tráfico de drogas, como la metanfetamina.

Control y derivación social

La pieza central de la estrategia es una ordenanza aprobada en junio de 2025 que prohíbe expresamente acampar, almacenar pertenencias o bloquear el tránsito en áreas públicas.

Una ordenanza de junio de 2025 prohíbe expresamente acampar, almacenar pertenencias o bloquear el tránsito en áreas públicas en Savannah.

Desde su entrada en vigor, y según reportes de Fox News y el Washington Times, las autoridades municipales han emitido 179 citaciones y realizado 15 arrestos.

En paralelo, la normativa incluye canales de asistencia: 135 personas en situación de calle fueron contactadas por proveedores de servicios sociales, y un 30% de ellas aceptó ingresar a refugios tras la intervención.

El debate en el centro histórico

El fenómeno ha sido objeto de debate local desde 2023, cuando se identificaron cerca de 80 campamentos en el área. Para 2025, el número de asentamientos bajó a 39, de acuerdo con el recuento anual reportado por The Current GA, aunque el número total de personas en situación de calle aumentó respecto al año anterior.

Existe una presión creciente para encontrar soluciones que atiendan tanto a las personas afectadas como a la dinámica y convivencia en el espacio público. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ante esto, el presidente de la Savannah Area Chamber of Commerce, Bert Brantley, expresó que el impacto de esta problemática es visible a diario entre los comercios y residentes del centro.

Respuestas institucionales y futuro urbano

El alcalde de la ciudad, Van Johnson, ha indicado que buscan herramientas adicionales para abordar la situación sin criminalizar la pobreza, pero actuando contra quienes incurren en actividades ilícitas.

Las autoridades locales y las coberturas periodísticas reiteran que existe una presión creciente para encontrar soluciones que atiendan tanto a las personas afectadas como a la dinámica y convivencia en el espacio público de esta turística ciudad del sureste estadounidense.