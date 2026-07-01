La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este miércoles, 1 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 21,72 euros y registran un volumen de 229771 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,69% en comparación con el día previo.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo bajista (6 descensos y 4 avances), con volatilidad y un breve repunte al final que se revirtió en la última sesión.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA fue del 20.25%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 29.78%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente presenta menos variaciones en comparación con la volatilidad acumulada durante el año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,87 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo los operativos generales.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene su sede social en Bilbao y su centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y ofrece servicios financieros a particulares, empresas e institucionales.

No produce bienes físicos, sino productos financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e inversión, pagos, seguros y gestión de activos. Sus líneas de negocio son banca minorista, corporativa y de inversión; tiene fuerte presencia en España y México, presencia en Turquía y América Latina, fue fundado en 1857 y destaca por su digitalización y sostenibilidad.