La fortuna y el imperio de Carlos Slim, en algún momento, dejarán de pertenecerle; es la ley natural de la existencia. A sus 85 años, el hombre más adinerado del planeta inevitablemente dejará de existir, abriendo paso a nuevas figuras en el ámbito económico.

La planificación patrimonial y el destino de las grandes fortunas suelen generar interés, especialmente cuando se trata de algunas de las personas más influyentes del mundo. En ese contexto, una de las preguntas que suele surgir alrededor del empresario mexicano Carlos Slim es cómo está organizada la administración y sucesión de su patrimonio.

Tras construir durante décadas uno de los grupos empresariales más importantes de América Latina y consolidarse como uno de los hombres más ricos de México, el magnate también ha abordado en distintas ocasiones temas vinculados con el legado, la continuidad de sus negocios y el futuro de su fortuna.

Propietario de prestigiosas compañías como Grupo Carso y América Móvil, entre otras, Carlos Slim mantiene en la actualidad un patrimonio neto superior a 93.5 mil millones de dólares, de acuerdo con los listados de la revista Forbes, asegurando así, para el 2025, el título de hombre más rico de México y ocupando el puesto 19 a nivel mundial.

¿Quién podría desbancar a Carlos Slim como el más rico de México?

Se considera que, tras el fallecimiento de Carlos Slim Helú, su hijo primogénito, Carlos Slim Domit, será el encargado de asumir el liderazgo de las empresas y de dirigir los negocios de Grupo Carso y América Móvil. Además, se prevé que herede, de manera inmediata, el título del hombre más acaudalado de México.

La fortuna y el imperio de Carlos Slim, en algún momento, dejarán de pertenecerle; es la ley natural de la existencia. A sus 85 años, el hombre más adinerado del planeta inevitablemente dejará de existir, abriendo paso a nuevas figuras en el ámbito económico.

El hombre que probablemente sucederá a Carlos Slim en el liderazgo de sus vastos negocios y en la posesión de una de las fortunas más significativas de Latinoamérica y del mundo es su hijo mayor, Carlos Slim Domit.

¿Quién asumirá las riendas del imperio empresarial de Carlos Slim?

Carlos Slim Domit, nacido en 1967, es el hijo mayor y principal heredero del magnate Carlos Slim Helú. Desde su juventud, se preparó para asumir el liderazgo del imperio familiar y, a la edad de 58 años, su notable presencia en los negocios del millonario lo posiciona como el indiscutible futuro hombre más rico de México.

Líder Actual: Preside Grupo Carso, América Móvil y Grupo Sanborns, además de otras empresas clave.

Impulso Clave: Bajo su mando, América Móvil ha experimentado un crecimiento considerable y ha modernizado diversas áreas de negocio.

Perfil Bajo: A diferencia de su padre, Carlos Slim Domit mantiene un perfil discreto, aunque su influencia es innegable en el ámbito de los negocios y la política.

Pasión: Es un entusiasta del automovilismo, habiendo sido fundamental para el regreso de la Fórmula 1 a México.

Se anticipa que, en el eventual deceso de Carlos Slim, Carlos Slim Domit asuma el liderazgo de uno de los conglomerados más poderosos de Latinoamérica.