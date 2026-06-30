En la apertura de mercados de este martes, 30 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 21,54 euros y registran un volumen de 218096 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,05% en comparación con el día previo.

La acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró en los últimos 10 días un sesgo claramente bajista: 6 descensos y 4 avances, repuntes aislados sin jornadas planas y cierre a la baja.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se situó en 17.17%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.75%. Esta diferencia sugiere que el comportamiento de BBVA en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. En resumen, la menor volatilidad reciente indica un entorno más predecible y menos inestable en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,75 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo los operativos generales.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene su sede social en Bilbao y su centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y ofrece servicios financieros a particulares, empresas e institucionales.

No produce bienes físicos, sino productos financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e inversión, pagos, seguros y gestión de activos. Sus líneas de negocio son banca minorista, corporativa y de inversión; tiene fuerte presencia en España y México, presencia en Turquía y América Latina, fue fundado en 1857 y destaca por su digitalización y sostenibilidad.