La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualizó el nivel de alerta ante la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para el comienzo de la semana.

El comienzo de semana se verá marcado por el avance de una intensa zona de nubosidad sobre distintos sectores de la Ciudad de México, acompañada por lluvia fuerte, viento y presencia de granizo.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, con base en el monitoreo meteorológico y el seguimiento de condiciones atmosféricas, activó y actualizó la Alerta Naranja para algunas alcaldías de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualizó el nivel de alerta ante la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para el comienzo de la semana.

Alerta meteorológica: qué alcaldías tienen Alerta Naranja por lluvias y granizo en CDMX

La SGIRPC informó la actualización de la Alerta Naranja debido a la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche. De acuerdo con el aviso oficial emitido por la dependencia capitalina, las demarcaciones bajo este nivel de alerta fueron Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco , donde se esperaba el desarrollo de tormentas de mayor intensidad.

El monitoreo se realizó con apoyo del seguimiento meteorológico local y de los sistemas de vigilancia utilizados por las autoridades de protección civil para observar la evolución de nubosidad y precipitación. Las autoridades pidieron mantenerse atentos a nuevos avisos oficiales ante posibles modificaciones del pronóstico.

Cómo avanzó la tormenta sobre la Ciudad de México y qué zonas registraron mayor actividad

De acuerdo con reportes de monitoreo meteorológico difundidos por especialistas y observadores climáticos locales, una densa cobertura nubosa comenzó a desarrollarse desde Santa Fe y avanzó lentamente sobre distintos puntos de la capital.

Según el seguimiento realizado durante el evento, la tormenta comenzó a generar precipitaciones intensas entre Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coyoacán.

Además de la lluvia, el sistema estuvo acompañado por rachas de viento y episodios de granizo, lo que incrementó el potencial de afectaciones urbanas y complicaciones en la movilidad. El desplazamiento gradual del fenómeno mantuvo bajo vigilancia principalmente el sur y poniente de la Ciudad de México.

Qué significa una Alerta Naranja y por qué las autoridades pidieron mantenerse informados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX utiliza la Alerta Naranja cuando las condiciones previstas pueden representar riesgos importantes para la población.

En estos escenarios, la dependencia recomienda seguir únicamente información oficial y monitorear posibles actualizaciones conforme evolucione el sistema meteorológico.

Las lluvias intensas acompañadas de viento y granizo pueden modificar rápidamente las condiciones de circulación y provocar afectaciones puntuales. Por ello, el llamado fue consultar los canales oficiales de Protección Civil y mantenerse atentos al desarrollo del pronóstico durante toda la jornada.