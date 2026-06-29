El movimiento detectado frente a la costa de Oaxaca reabrió preguntas entre usuarios sobre una posible conexión con los fuertes terremotos ocurridos días antes en Venezuela. Qué dicen los especialistas al respecto.

El sismo registrado frente a la costa de Oaxaca durante la mañana del 28 de junio generó dudas en redes sociales, luego de que el sucedo coincidiera con la reciente actividad sísmica reportada en Venezuela.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el movimiento no activó la alerta porque la energía detectada durante los primeros segundos no superó los umbrales establecidos. A partir de ese evento, comenzaron a circular dudas sobre si podía existir alguna relación con los terremotos ocurridos días antes en territorio venezolano.

Alerta en Oaxaca: ¿Qué se sabe del sismo registrado frente a la costa de Oaxaca?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano informó que el movimiento fue detectado el 28 de junio de 2026 a las 07:00:23 horas. El sensor más cercano lo ubicó en la costa de Oaxaca, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de Salina Cruz.

Según explicó el organismo, el evento no ameritó la activación de la alerta sísmica debido a que la estimación de energía registrada en los primeros segundos se mantuvo por debajo de los niveles definidos para emitir el aviso preventivo.

El movimiento detectado frente a la costa de Oaxaca reabrió preguntas entre usuarios sobre una posible conexión con los fuertes terremotos ocurridos días antes en Venezuela. Qué dicen los especialistas al respecto.

Este tipo de situaciones no significa que el sismo no haya existido ni que el sistema haya fallado. La alerta sísmica opera únicamente cuando detecta condiciones que anticipan un movimiento con potencial de generar afectaciones en determinadas zonas . El evento ocurrió además en una región que históricamente mantiene actividad sísmica frecuente debido a la interacción tectónica que caracteriza al sur del país.

¿Existe relación entre el sismo en Oaxaca y los recientes movimientos en Venezuela?

Por el momento, especialistas y la evidencia científica disponible no sostienen que exista una relación directa entre el sismo detectado en Oaxaca y los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela.

Días antes, el norte venezolano registró un fenómeno conocido como “doblete sísmico”: dos terremotos consecutivos de gran magnitud ocurridos en un intervalo muy corto de tiempo. Investigadores explicaron que estos eventos responden a procesos locales de acumulación y liberación de tensión tectónica.

La sismóloga Gina Paola Villalobos, citada por El País, señaló que este tipo de liberaciones de energía forman parte del comportamiento esperado de las fallas geológicas y no representan un mecanismo que active automáticamente sismos en otros países.

Aunque distintas regiones del continente forman parte de sistemas tectónicos activos y algunas comparten dinámicas geológicas amplias, la coincidencia temporal entre movimientos sísmicos no implica una conexión causal.

Por qué ocurren sismos en distintos países al mismo tiempo y qué dicen los expertos

La aparición de varios temblores en distintos puntos del mundo suele generar la percepción de que existe una reacción en cadena global, pero los especialistas advierten que no hay evidencia que permita afirmar ese comportamiento como regla.

Cada terremoto responde principalmente al estado de tensión acumulada en fallas y placas específicas. En algunos casos pueden existir secuencias regionales o réplicas dentro de una misma zona geológica, pero no entre eventos separados por miles de kilómetros. Los expertos señalan que el hecho de que México y Venezuela registren actividad sísmica dentro de periodos cercanos no resulta extraordinario desde el punto de vista estadístico ni geológico.

Por ello, las autoridades recomiendan seguir únicamente información emitida por organismos oficiales de monitoreo y evitar interpretar coincidencias temporales como señales de una conexión directa entre fenómenos distintos.