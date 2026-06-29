La Secretaría de Gobierno de Sonora pidió planificar el cruce con anticipación y mantenerse informado a través de canales oficiales, mientras que autoridades migratorias de Estados Unidos reiteran la importancia de presentar documentación válida para evitar contratiempos.

El cruce terrestre entre Sonora y Estados Unidos continúa siendo uno de los puntos de movilidad más importantes para turistas, residentes, trabajadores y viajeros que se trasladan entre ambos países.

Ante el flujo constante de personas, la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, junto con lineamientos aplicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), reiteró recomendaciones orientadas a facilitar el ingreso y disminuir riesgos de inconvenientes migratorios o demoras operativas.

Oficial | Estados Unidos prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que tengan el pasaporte vigente pero no cumplan esta condición

Cruces fronterizos: cuáles son las recomendaciones oficiales para cruzar de Sonora a Estados Unidos sin inconvenientes

La Secretaría de Gobierno de Sonora recomendó revisar previamente la documentación y mantenerse informado sobre condiciones operativas antes de dirigirse al punto fronterizo.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recuerda que las personas que ingresan deben presentar documentos vigentes y cumplir con los requisitos correspondientes al tipo de viaje.

También se recomienda verificar horarios, condiciones del tránsito y posibles periodos de mayor demanda para evitar esperas prolongadas. Las autoridades señalaron además que entregar información clara y respetar los procedimientos de revisión puede contribuir a agilizar el proceso de ingreso.

Qué documentos conviene revisar antes de llegar al cruce fronterizo

Las autoridades estadounidenses indican que uno de los pasos más importantes es confirmar la vigencia del pasaporte y de cualquier autorización migratoria requerida para ingresar al país .

Dependiendo del motivo del viaje, puede ser necesario contar con documentación complementaria vinculada con residencia, actividades laborales o estancia temporal.

La CBP recuerda que contar con documentos válidos es un requisito indispensable, aunque la determinación final de admisión corresponde al oficial migratorio en el puerto de entrada. Por ello, se recomienda preparar con anticipación toda la documentación para reducir retrasos o revisiones adicionales.

Por qué las autoridades piden mantenerse informados antes de cruzar la frontera

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Gobierno y mecanismos de coordinación fronteriza, mantiene seguimiento sobre la operación y movilidad en los cruces internacionales.

En paralelo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos recomienda consultar únicamente información institucional para conocer cambios operativos o avisos temporales.

Las dependencias remarcan que muchas demoras o inconvenientes pueden evitarse mediante una correcta planeación del traslado. Por ello, el llamado oficial es revisar requisitos antes de viajar y seguir únicamente comunicados emitidos por organismos gubernamentales autorizados.