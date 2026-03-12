El IMSS Bienestar presentó una nueva plataforma digital para agendar consultas médicas en línea en cuestión de minutos, con el objetivo de eliminar filas y fichas en las unidades de salud. La herramienta, llamada “Tu cita, en tres minutos”, permitirá a millones de pacientes solicitar atención desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Durante el lanzamiento desde Nezahualcóyotl, Estado de México, el director general del organismo, Alex Svarch, explicó que el nuevo sistema busca simplificar el acceso a los servicios médicos. “¡Adiós a las filas y fichas! Hoy lanzamos la plataforma ‘Tu cita, en tres minutos’ para que las y los pacientes agenden sus consultas desde cualquier dispositivo con acceso a internet”, señaló. El funcionario destacó que digitalizar el proceso de citas también permitirá mejorar la organización de las consultas en las unidades médicas. La nueva herramienta digital permitirá que las personas sin seguridad social puedan programar su consulta en pocos pasos desde su teléfono, computadora o tableta, con un sistema que centraliza trámites y servicios gubernamentales. De acuerdo con el IMSS Bienestar, agendar la consulta es totalmente gratuito y el sistema busca reducir los tiempos de espera en las unidades médicas, además de facilitar la planeación de la jornada del personal de salud. La plataforma comenzará a operar inicialmente en 155 unidades de primer nivel de atención en la zona oriente del Estado de México, una de las regiones más pobladas del país. Con esta primera etapa, se espera beneficiar a más de 4 millones de personas que no cuentan con seguridad social y que dependen de los servicios del IMSS Bienestar para recibir atención médica. Las autoridades explicaron que el sistema forma parte de una estrategia para modernizar la atención médica y facilitar el acceso a los servicios. “Facilitar el acceso a una consulta médica, reducir tiempos de espera y eliminar obstáculos cotidianos también es justicia social”, señalaron. El organismo también reiteró que la atención médica en IMSS Bienestar es gratuita y universal, por lo que el registro en la plataforma no condiciona el acceso a consultas, medicamentos, cirugías o servicios especializados en los 23 estados donde opera el sistema.