La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana. Este sistema determina qué coches tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana. Los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 15 de abril de 2026 son los siguientes: Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente explicó que los automóviles con matrícula de otro país no circularán conforme a la terminación de la matrícula y, adicionalmente, tampoco podrán hacerlo los días de la semana (sin contar los sábados y domingos) de 5 a 11 horas. El Gobierno de México explicó que los conductores que necesiten atención médica, transporten personas que requieran ayuda o atiendan contingencias podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones. La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente: Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.