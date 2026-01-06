En esta noticia
El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes en España y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6703.
Según EFE, este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.
El segundo premio, el 45.875, ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital.
El tercer premio, el 32.615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.
¿Cuánto cobran los ganadores?
El Sorteo Extraordinario del Niño repartirá 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo).
El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).
¿Cuáles son las terminaciones premiadas del sorteo de El Niño?
Las dos terminaciones de cuatro cifras premiadas con 3500 euros, las catorce de tres cifras agraciadas con 1000 euros y las cinco de dos cifras con 400 euros del sorteo del Niño celebrado este martes, han sido las siguientes:
Premios de 3500 euros a la serie (350 euros al décimo)
- 3682
- 1829
Premios de 1000 euros a la serie (100 euros al décimo)
- 367
- 643
- 156
- 325
- 511
- 058
- 457
- 510
- 861
- 640
- 400
- 887
- 392
- 248
Premios de 400 euros a la serie (40 euros al décimo)
- 27
- 54
- 37
- 44
- 94
¿Cómo fueron las ventas del sorteo de lotería del Niño este año?
Las ventas del sorteo extraordinario del Niño, que se celebra este martes, han aumentado un 1,24% respecto a 2025, según los datos provisionales facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, que cifra esa facturación en 864.682.360 euros.
Se trata del quinto incremento consecutivo desde 2021, cuando las ventas cayeron un 1,03% a causa de la pandemia. En 2022 volvieron a crecer, un 2,36%; en 2023 subieron un 6,8%, en 2024 un 5,45% y el año pasado un 2,11% hasta los 854 millones.
Gasto medio por habitante
- La media nacional se situó en 17,6 euros, prácticamente igual que el año pasado (17,7 euros).
Comunidades autónomas con mayor gasto
- Castilla y León: 30,29 euros por habitante
- Asturias: 30,27 euros por habitante
Comunidades y territorios con menor gasto
- Baleares: 9,64 euros por habitante
- Ceuta: 4,68 euros por habitante
- Melilla: 4,36 euros por habitante
Provincias con mayor gasto por habitante
- Soria: 53,72 euros
- León: 38 euros
- Burgos: 33,20 euros
- Palencia: 32,87 euros
Mayor incremento de ventas
- Castilla y León: +7,32 %
- Galicia: +5,46 %
- Cantabria: +5,42 %
- Por provincias, destaca León, con un aumento muy superior al resto, tras los incendios del pasado verano.
Descenso de la facturación
- Canarias: -2,20 %
- La Rioja: -2,18 %
- Comunidad Valenciana: -2,05 %