Lotería de El Niño | Estos son todos los ganadores del sorteo del Día de Reyes y sus premios.

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes en España y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6703.

Según EFE, este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.

El segundo premio, el 45.875, ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital.

El tercer premio, el 32.615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.

¿Cuánto cobran los ganadores?

El Sorteo Extraordinario del Niño repartirá 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo).

El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes. Fuente: EFE Fernando Villar

¿Cuáles son las terminaciones premiadas del sorteo de El Niño?

Las dos terminaciones de cuatro cifras premiadas con 3500 euros, las catorce de tres cifras agraciadas con 1000 euros y las cinco de dos cifras con 400 euros del sorteo del Niño celebrado este martes, han sido las siguientes:

Premios de 3500 euros a la serie (350 euros al décimo)

3682

1829

Premios de 1000 euros a la serie (100 euros al décimo)

367

643

156

325

511

058

457

510

861

640

400

887

392

248

Premios de 400 euros a la serie (40 euros al décimo)

27

54

37

44

94

El número 6703, primer premio del Niño, muy repartido por todo el país. Javier Etxezarreta

¿Cómo fueron las ventas del sorteo de lotería del Niño este año?

Las ventas del sorteo extraordinario del Niño, que se celebra este martes, han aumentado un 1,24% respecto a 2025, según los datos provisionales facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, que cifra esa facturación en 864.682.360 euros.

Se trata del quinto incremento consecutivo desde 2021, cuando las ventas cayeron un 1,03% a causa de la pandemia. En 2022 volvieron a crecer, un 2,36%; en 2023 subieron un 6,8%, en 2024 un 5,45% y el año pasado un 2,11% hasta los 854 millones.

Gasto medio por habitante

La media nacional se situó en 17,6 euros, prácticamente igual que el año pasado (17,7 euros).

Comunidades autónomas con mayor gasto

Castilla y León: 30,29 euros por habitante

Asturias: 30,27 euros por habitante

Comunidades y territorios con menor gasto

Baleares: 9,64 euros por habitante

Ceuta: 4,68 euros por habitante

Melilla: 4,36 euros por habitante

Provincias con mayor gasto por habitante

Soria: 53,72 euros

León: 38 euros

Burgos: 33,20 euros

Palencia: 32,87 euros

Mayor incremento de ventas

Castilla y León: +7,32 %

Galicia: +5,46 %

Cantabria: +5,42 %

Por provincias, destaca León, con un aumento muy superior al resto, tras los incendios del pasado verano.

Descenso de la facturación