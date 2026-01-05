Llega la Lotería del Niño 2026: cuál es el permio y dónde se sortea. (Fuente: archivo).

El Sorteo Extraordinario del Niño en España tendrá lugar este martes 6 de enero, Días de Reyes. Se trata del segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional y el primero extraordinario de 2026. Se celebrará a las 12 de la mañana en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se hará, como es habitual, por el sistema de bombos múltiples.

Según EFE, desde que fue institucionalizado en 1941, este sorteo ha ido ganando en interés y seguimiento, aunque no despierta tanta expectación como el de Navidad puesto que sigue un guión preestablecido con una duración de media hora. En ese contexto, el total de la emisión asciende a 1100 millones de euros y el 70% se distribuye en premios.

¿Cuáles son las comunidades que más compran la lotería?

En esta ocasión se han consignado 911.903.000 euros, lo que supone una media de 18,77 euros por habitante. De ese modo, la media de este año es similar a la del pasado, que fue de 18,20 euros.

No obstante, los datos de ventas definitivos no se conocerán hasta poco antes del inicio del sorteo, cuando las administraciones hayan informado de los décimos que han conseguido vender y los que devuelven a la sociedad estatal.

Comunidades donde más lotería se compra

Soria lidera la clasificación con 60,18 euros por habitante .

Asturias: 31,37 euros por habitante.

Castilla y León: 30,04 euros.

La Rioja: 28,17 euros.

Comunidad Valenciana: 26,17 euros.

Cantabria: 24,39 euros.

Comunidades donde menos se compra

Ceuta: 3,81 euros por habitante.

Melilla: 4,42 euros.

Baleares: 9,40 euros.

Cataluña: 12,96 euros.

Canarias: 13,67 euros.

El sorteo del Niño reparte el día de Reyes 770 millones. (Fuente: archivo).

¿Cuáles son los premios?

El Sorteo Extraordinario del Niño repartirá 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo).

El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

¿Cuáles son las terminaciones más frecuentes del primer premio?

0: 22 veces.

7: 14 veces.

4 y 9: 13 veces cada una.

5: 12 veces.

2: 11 veces.

6: 10 veces.

El sorteo del Niño reparte el día de Reyes 770 millones. (Foto: Pexels).

Consejos para evitar problemas si la suerte llama a la puerta

Acreditar correctamente los décimos compartidos

No basta con enviar una foto del décimo por WhatsApp u otro soporte. Debe constar de forma expresa:

Número del décimo.

Serie, fracción y fecha del sorteo.

Identidad de todas las personas copropietarias.

Porcentaje o cantidad que juega cada una.

Quién actúa como depositario.

Pagos por Bizum u otros medios electrónicos

El concepto del pago debe incluir el número del décimo y el porcentaje jugado.

Es recomendable hacer una captura del pago y compartirla con el grupo.

Extravío o robo del décimo

Denunciar inmediatamente ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Comunicar también el hecho a Loterías.

Es clave haber fotografiado o fotocopiado el décimo por ambas caras para poder bloquear el pago.

Cobro de un décimo compartido

Cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación.

El importe total, ya con la retención fiscal aplicada, se ingresa en la cuenta del titular, que luego reparte el premio según lo pactado.

Requisitos legales de una papeleta

Para que sea válida debe figurar: