La cuenta regresiva ya comenzó. Con la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales avanzando en México, los negocios y compañías del país tienen una fecha límite que no pueden ignorar: el 31 de diciembre de 2026. Especialistas en derecho laboral son contundentes: quienes no actúen a tiempo podrían enfrentar sanciones, conflictos legales y una operación fuera de la norma desde el primer día en que la reforma entre en vigor. No basta con saber que la reforma existe. Cada empresa tiene en sus cajones —o en sus servidores— una serie de documentos que regulan la vida laboral diaria: contratos individuales, contratos colectivos, reglamentos interiores y políticas internas. De esta manera, cualquier documento que haga referencia a los horarios de trabajo debe estar corregido y listo antes de que arranque 2027. No es una sugerencia, es una necesidad jurídica. La reforma no llega de golpe. El plan del gobierno de Claudia Sheinbaum es una transición gradual: el primer recorte de horas entrará en vigor en enero de 2027, y la meta final de 40 horas semanales se alcanzará hacia el año 2030. Por lo pronto, el límite legal sigue siendo de 48 horas para jornada diurna, 42 para nocturna y 45 para mixta. Esto les da a las empresas una ventana de tiempo para ordenarse, pero los expertos advierten que esa ventana es más corta de lo que parece. Hacer auditorías internas, rediseñar turnos, ajustar costos y reescribir contratos no ocurre de un día para otro. Hay una salida inteligente que los especialistas recomiendan con insistencia: redactar los contratos con lenguaje flexible. En lugar de fijar una cifra de horas concreta, basta con incluir una cláusula que vincule la jornada a lo que establezca la Ley Federal del Trabajo en cada momento. Así, el contrato se adapta solo a cada reducción gradual sin necesidad de firmarse de nuevo cada año. Es importante tener en cuenta, de nuevo, que el 31 de diciembre de 2026 es el plazo máximo para tener todo este proceso terminado. Las empresas que lleguen tarde a esa fecha no solo arriesgan multas e inspecciones laborales complicadas, sino también la confianza de sus propios trabajadores.