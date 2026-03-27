Brasil ha sido seleccionado por China como el eje central de su expansión automotriz en la región, un sector de gran relevancia. Los automóviles representan industria, empleo, infraestructura y tecnología. Cuando una potencia decide establecer su industria automotriz en el núcleo productivo de otra nación, no se limita a discutir negocios. Se trata de presencia, influencia y una visión a largo plazo. Mientras Washington se enfocaba en otros frentes, Beijing ha estado construyendo una red de vínculos económicos en América Latina que comienza a revelar su verdadera magnitud. China ha confrontado a Estados Unidos con un enfoque más eficaz que el uso de tropas militares: capital, tecnología y una paciencia estratégica que ha sido subestimada. La estrategia presenta una lógica ineludible. Brasil se posiciona como la novena economía a nivel global, siendo la más prominente de América Latina por un amplio margen y dispone de un mercado interno que supera los 200 millones de habitantes con una demanda automotriz en constante crecimiento. Para China, que busca ampliar sus exportaciones industriales ante la presión arancelaria que enfrenta en Europa y Estados Unidos, Brasil representa no solo un destino, sino una plataforma desde la cual expandirse hacia toda la región. El plan actualmente en ejecución en Brasil abarca múltiples niveles de acción simultánea. En la superficie, se observan exportaciones masivas de vehículos, con un enfoque particular en los segmentos eléctrico e híbrido, donde China ya ha consolidado una posición de liderazgo que sus competidores tradicionales aún no han logrado revertir. Más profundamente, se establecen acuerdos de cooperación industrial que no solo implican la venta de productos terminados, sino también la instalación de capacidades productivas en el territorio. En la base de esta estrategia, se encuentran condiciones económicas preferenciales diseñadas para que Brasilia considere a China como un socio más ventajoso que cualquier alternativa occidental. Durante años, Beijing ha estado creando las condiciones propicias para este momento: acuerdos de cooperación, líneas de financiamiento, presencia diplomática y una industria automotriz propia que ha madurado a un ritmo extraordinario, convirtiéndose en competidora directa de las grandes marcas. La diferencia en esta ocasión radica en la magnitud del compromiso. Brasil no es una nación menor que anhela con urgencia la inversión foránea. Se trata de una potencia regional con capacidad de negociación propia. Este modelo no es inédito para Beijing. Ya ha sido implementado en África, Asia Central y en diversos países de América del Sur, obteniendo resultados que, a pesar de las críticas provenientes de Occidente, han sido lo suficientemente atractivos para que las naciones receptoras los acepten y continúen renovando. Sin embargo, los vehículos representan solo la parte visible de un iceberg mucho más extenso. China está presentando a Brasil un paquete integral que abarca inversiones directas en infraestructura vial y logística, transferencia de tecnología para el desarrollo local del sector, financiamiento en condiciones que los organismos multilaterales occidentales rara vez igualan, así como acuerdos a largo plazo que fomentan una dependencia mutua, un tipo de relación que no se disuelve con un cambio de gobierno ni con una declaración diplomática. Si existe un sector en el que China ha logrado transformar su posición en un tiempo récord, ese es el automotriz eléctrico. Hace una década, nadie habría apostado por marcas como BYD, NIO o Chery en los mercados internacionales. En la actualidad, esas mismas marcas compiten en igualdad de condiciones —y en ciertos segmentos, superan— a Tesla, Volkswagen o Toyota. China no incurrió en el mismo error. Beijing no consideró a América Latina como un patio trasero ni como una zona de influencia que se sostiene por sí misma. La abordó como lo que realmente es: un conjunto de economías con recursos naturales estratégicos, mercados en expansión y una creciente disposición a diversificar sus alianzas. El avance en Brasil en el sector automotriz representa, en este contexto, algo más que un acuerdo comercial. Constituye una declaración de intenciones sobre quién aspira a liderar la próxima fase de desarrollo industrial en América Latina. Si Washington no formula una respuesta convincente, el desplazamiento que está llevando a cabo China dejará de ser gradual para convertirse en irreversible. Durante la mayor parte del siglo XX y la primera parte del XXI, América Latina fue tratada por Washington con una mezcla de condescendencia estratégica y descuido intermitente. La región estaba presente, era relevante en momentos de crisis y pasaba a un segundo plano cuando la atención se dirigía hacia otros frentes. Este modelo de relación conlleva un costo que ahora comienza a hacerse evidente.