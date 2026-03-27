Los jóvenes mexicanos que deban cumplir con el Servicio Militar Nacional en 2026 se encontrarán con un esquema renovado. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanzó con una serie de ajustes que buscan modernizar el proceso y adaptarlo a las dinámicas actuales, sin dejar de lado su carácter obligatorio. En este contexto, los cambios apuntan a que el cumplimiento de este deber cívico no implique una interrupción significativa de las actividades académicas o laborales. Aunque se mantienen los lineamientos básicos del servicio, conocer cómo funcionará el SMN el próximo año será clave para quienes deban iniciar el trámite. La reciente implementación del Servicio Militar Obligatorio para la clase 2008 y los remisos se destaca por la introducción de un sistema de adiestramiento intensivo, diseñado para acortar de manera considerable el tiempo de permanencia. Con este nuevo esquema, el cumplimiento podrá realizarse en solo 13 sesiones sabatinas, lo que representa un periodo aproximado de tres meses. Esta modalidad permite a los jóvenes cumplir con su obligación sin descuidar sus estudios o su trabajo. Para los jóvenes nacidos en 2008 y los remisos, la inscripción al Servicio Militar 2026 ya está abierta. El alistamiento comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre, por lo que se recomienda no postergar el trámite. El registro es presencial y debe realizarse en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía correspondiente, ya que hacerlo fuera de plazo puede derivar en sanciones. En noviembre de 2026 se realizará el sorteo del Servicio Militar, donde se definirá, mediante el sistema de bolas de colores, quiénes deberán cumplir con las sesiones de adiestramiento fijadas por la Sedena. Para llevar a cabo el proceso del Servicio Militar, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: Los interesados en iniciar este trámite deben asegurarse de contar con la documentación requerida. Obtener la Cartilla Militar liberada sigue siendo un elemento fundamental para el desarrollo profesional, dado que actúa como identificación oficial y es un requisito para acceder a ciertos cargos en la administración pública y en algunas instituciones educativas. Con la modalidad de 13 sesiones sabatinas, la Sedena tiene como objetivo facilitar el cumplimiento del SMN y promover valores de disciplina y compromiso social. Por esta razón, se aconseja no dejar el trámite para finales de octubre, momento en el cual suele incrementarse la demanda en las juntas de reclutamiento.