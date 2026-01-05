Si bien el conglomerado se encuentra diversificado en segmentos como transporte ferroviario y ingeniería, procuración y construcción, el negocio minero continúa siendo el principal motor de resultados.

Las acciones de Grupo México, conglomerado minero controlado por Germán Larrea, alcanzaron nuevos máximos históricos durante la jornada del lunes, impulsadas por el alza en los precios de los metales tras los recientes acontecimientos geopolíticos en Venezuela.

Los títulos de la compañía llegaron a cotizar en MXN $177.70 por unidad (Ciudad de México 9:10 horas), lo que representó un avance de 4.36% respecto al cierre del viernes previo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Más avanzada la sesión, el precio se moderó y se estabilizó en torno a los MXN $175.85 por acción. A estos niveles, la minera de Larrea sumó MXN $43,596 millones a su valor de mercado en una sola jornada, una cifra comparable al valor total de Megacable Holdings y superior al de Grupo Televisa, según un análisis de El Cronista.

¿Por qué sube Grupo México en la BMV?

El desempeño bursátil de Grupo México mantiene una alta correlación con el precio del cobre: cuando el metal rojo sube, las acciones de la minera tienden a acompañar el movimiento.

Si bien el conglomerado se encuentra diversificado en segmentos como transporte ferroviario y ingeniería, procuración y construcción, el negocio minero continúa siendo el principal motor de resultados.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el grupo reportó que 76.7% de sus ingresos provino de las ventas de cobre, seguido por la plata y el molibdeno, de acuerdo con su información financiera.

Metales al alza tras el evento en Venezuela

El pasado 3 de enero, fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York. Desde entonces, el panorama político y económico de Venezuela se mantiene en un periodo de alta incertidumbre, con efectos inmediatos en los mercados de materias primas.

En reacción, los precios de los metales repuntaron en las primeras operaciones del lunes. El oro avanzó 2.5%, hasta 4,440 dólares por onza al contado, mientras que la plata subió 6.89%, a 75.93 dólares por onza.

En paralelo, el cobre alcanzó los 13,000 dólares por tonelada, marcando un nuevo máximo y extendiendo el fuerte rally registrado el año pasado. De acuerdo con analistas de Monex, el repunte responde a interrupciones en minas y dislocaciones comerciales, factores que reavivan las preocupaciones sobre el suministro del metal industrial.

Riesgos geopolíticos en el radar

Si bien el mercado reaccionó positivamente, los analistas advierten que la volatilidad podría persistir. Estrategas de BX+ señalaron que la incertidumbre sobre Venezuela podría disiparse gradualmente a medida que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el control del gobierno interino, aportando mayor estabilidad y certidumbre para las inversiones, particularmente en el sector energético.

“Aunque podemos esperar una jornada moderadamente al alza, no deben desestimarse los riesgos geopolíticos presentes y futuros derivados de este evento”, advirtieron en una nota a clientes.