Mantener la documentación en regla, revisar la vigencia del seguro y conocer las disposiciones aplicables son medidas fundamentales antes de conducir.

Conducir en México requiere cumplir con las disposiciones de tránsito y disponer de la documentación necesaria para acreditar tanto la autorización del conductor como la situación legal del vehículo. En esta línea, hay 4 documentos obligatorios que deben portar los conductores o podrían sufrir multas y sanciones.

Entre los documentos que deben revisarse antes de circular se encuentran la licencia de conducir vigente, la tarjeta de circulación y el seguro vehicular.

Lo recomendable es conservar los documentos en un lugar seguro y tener una copia accesible, especialmente cuando se trata de un vehículo nuevo, financiado, arrendado o sujeto a algún trámite de propiedad.

Además, si bien las obligaciones pueden variar según la entidad y el tipo de vía, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece en su artículo 63 Bis la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para transitar por caminos y puentes federales.

Los 4 documentos obligatorios que deben portar los conductores en México

Antes de salir, es recomendable comprobar la documentación básica del vehículo. Cada documento cumple una función específica y puede ser requerido conforme a las disposiciones aplicables, por lo que se sugiere prestar atención.

Licencia de conducir vigente: acredita que estás autorizado para manejar y debe corresponder al tipo de vehículo que conduces.

Tarjeta de circulación vigente: contiene los datos de identificación del automóvil y permite acreditar su registro ante la autoridad competente.

Póliza o comprobante del seguro vehicular: contiene información sobre la cobertura contratada, el vehículo asegurado y la compañía responsable de brindar el servicio.

Seguro de responsabilidad civil: contrato que protege económicamente cuando, por un accidente o negligencia, se causan daños a la persona, la salud o los bienes de un tercero.

La obligación de portar y presentar estos documentos depende de las normas aplicables en cada entidad y de las condiciones de circulación. Por eso, conviene consultar la legislación de tránsito local para conocer los requisitos específicos.

¿Es obligatorio contar con un seguro para el auto?

El artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que los vehículos que transitan por caminos y puentes federales deben contar con un seguro que garantice los daños que puedan ocasionar a terceros, tanto en sus bienes como en sus personas.

La contratación corresponde al propietario del vehículo y la legislación establece que no puede obligársele a contratar la póliza con una aseguradora determinada.

Antes de emprender un viaje, revisa que el seguro esté vigente y verifica los siguientes datos:

Fecha de vencimiento de la póliza.

Nombre del titular y datos del vehículo asegurado.

Cobertura de responsabilidad civil.

Número de póliza y teléfonos de atención.

Procedimiento para reportar accidentes y solicitar asistencia vial.

Además de cumplir con la obligación correspondiente, disponer de un seguro puede ayudar a cubrir los gastos derivados de un siniestro, de acuerdo con las condiciones y los límites de la cobertura contratada.

Documentos adicionales para manejar

Además de la documentación básica, hay información adicional que puede resultar útil ante una emergencia o durante un viaje. Puedes conservarla en una carpeta física o en formato digital.

Datos de contacto de la aseguradora: permiten reportar accidentes y solicitar una grúa o asistencia vial.

Comprobante de asistencia vial: es útil si cuentas con este servicio mediante tu seguro, banco o membresía.

Documentación de importación o regularización: debe estar disponible cuando corresponda por la situación legal del vehículo.

Comprobantes de trámites vehiculares: pueden servir para acreditar gestiones relacionadas con el registro, las placas o los permisos aplicables.

Estos documentos adicionales no son obligatorios para todos los conductores. Su pertinencia depende de las características del vehículo y de los servicios o trámites relacionados con él.