La movilidad electrificada ha despertado el interés de muchos conductores, pero una de las dudas más frecuentes sigue siendo la necesidad de recargar el vehículo. Para quienes buscan acercarse a esta tecnología sin modificar sus hábitos diarios, existen propuestas que ofrecen una experiencia diferente a la de los autos eléctricos convencionales.

Una de ellas es Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE, un SUV que incorpora un sistema diseñado para que las ruedas sean impulsadas por dos motores eléctricos, pero sin necesidad de conectarse a un cargador para seguir avanzando. Esta es una de las características que distingue a la tecnología e-POWER.

A diferencia de lo que ocurre en un vehículo de combustión tradicional, el motor a gasolina no es el encargado de mover directamente el vehículo. Su función consiste únicamente en generar energía para alimentar la batería cuando esta lo requiere.

Gracias a esta arquitectura, el conductor experimenta una forma de conducción impulsada por un motor eléctrico, mientras el sistema se encarga de producir la energía necesaria durante la marcha.

Foto: Nissan.

¿Cómo funciona la tecnología e-POWER?

La tracción está a cargo de dos motores eléctricos que mueven las ruedas de manera continua. Al disminuir el nivel de carga de la batería, un generador a gasolina entra en funcionamiento para generar energía y restablecer su autonomía.

Esto permite que el vehículo no dependa de enchufes ni de estaciones de carga para continuar su recorrido. La marca explica que la propuesta busca acercar los beneficios de una experiencia de conducción eléctrica a usuarios que aún no desean depender de infraestructura de recarga.

Más que una motorización electrificada

Además del sistema e-POWER con e-4ORCE, Nissan X-Trail se apoya en otros atributos orientados al confort, la tecnología y la seguridad. Entre ellos se encuentran una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, clúster digital de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

La experiencia a bordo también contempla elementos pensados para los viajes familiares, como un sistema de audio BOSE con hasta 9 bocinas, aire acondicionado de triple zona y un habitáculo amplio diseñado para mayor comodidad.

Nissan también destaca la incorporación de hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, desarrolladas para apoyar al conductor en diferentes situaciones y contribuir a una experiencia más segura durante el día a día.

Para quienes tienen interés en la electrificación, pero buscan una solución que no requiera cambiar sus rutinas de carga, Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE representa una alternativa basada en un concepto distinto: ofrecer una experiencia de manejo impulsada por un motor eléctrico mientras el propio vehículo genera la energía necesaria para seguir avanzando.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.