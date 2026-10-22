Planta de Kimberly-Clark de México. La empresa prevé un incremento selecto de precios ante presiones de costos.

Las acciones de Kimberly-Clark de México (KCM), presidida por Claudio X. González y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tienen un potencial de alza de hasta 15% para los próximos 12 meses, de acuerdo con estimaciones de Barclays y Actinver. Sin embargo, la debilidad del consumo y las presiones en los costos de materias primas, transporte y mano de obra mantienen retos para el crecimiento y la rentabilidad de la compañía.

Barclays y Actinver establecieron precios objetivo de MXN43 y MXN$42 por acción, respectivamente, niveles que representan un potencial de apreciación de hasta 15% respecto a la cotización de referencia utilizada por los analistas.

La perspectiva se produce después de que Kimberly-Clark de México presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026, con márgenes resistentes, aunque con un crecimiento limitado en ventas.

“KCM ha presentado unos resultados en línea con las previsiones o ligeramente mejores de lo esperado, con unas ventas y unos beneficios que se ajustan en gran medida a nuestras expectativas”, mencionó Benjamin Theurer, analista de Barclays.

Al cierre del tercer trimestre, Kimberly-Clark de México reportó ingresos por MXN$13,362 millones, una disminución de 0.35% frente a los MXN$13,409 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. En contraste, la utilidad neta aumentó 4.2%, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

“Los márgenes fueron lo suficientemente resistentes como para alcanzar una expansión interanual, pero también por debajo de nuestras estimaciones más optimistas”, señaló Antonio Hernández, analista senior de Actinver.

Materias primas y costos laborales presionan a Kimberly-Clark

Las presiones en los costos se mantienen latentes en la empresa, particularmente por el encarecimiento de derivados del petróleo, resinas y transporte. Por lo que la directiva anunció incrementos en los precios de forma selectiva.

González Guajardo explicó que el impacto comenzó a observarse durante el segundo trimestre y se intensificó en el tercero, debido, en parte, al tiempo que tardan los cambios en los precios de los insumos en reflejarse en los costos de la compañía.

“Las presiones en los costos que esperábamos que disminuyeran seguirán presentes durante el cuarto trimestre, quizá a niveles ligeramente menores”, indicó el director general.

A estas presiones se suman los mayores costos laborales, que la compañía anticipa continuarán afectando sus operaciones conforme avance la transición hacia la jornada laboral de 40 horas en México.

En palabras del directivo, el aumento de los costos laborales ha sido “un obstáculo constante” y seguirá siéndolo en el futuro.

La empresa anticipó que analizará posibles ajustes de precios de forma selectiva, por categoría e incluso por producto, en lugar de aplicar incrementos generalizados.

“Es muy probable que avancemos con ajustes de precios, pero no lo haremos como en el pasado, con un incremento generalizado y un porcentaje específico”, explicó González Guajardo.

La dirección señaló que evaluará cada categoría y, en algunos casos, unidades específicas de mantenimiento de inventario (SKU, por sus siglas en inglés) para identificar las oportunidades de ajuste.

Kimberly-Clark enfrenta un consumo débil y mayores costos

Durante la conferencia de resultados, Pablo González Guajardo, director general de Kimberly-Clark de México, advirtió que la debilidad del consumo podría prolongarse hasta el cierre de 2026, en un entorno en el que los hogares mantienen una actitud cautelosa y los minoristas buscan reducir inventarios.

“Dado el deprimido sentimiento del consumidor en la economía, esperamos que la debilidad de la demanda de consumo se prolongue hasta el cierre del año”, señaló el directivo durante la llamada con analistas del 21 de octubre.

González Guajardo agregó que los minoristas seguirán siendo cautelosos y concentrados en reducir sus inventarios después de una temporada de promociones de verano prolongada y agresiva.

En el tercer trimestre, las ventas del negocio de productos de consumo crecieron 1.8% anual, con contribuciones equilibradas del volumen y el precio y la mezcla de productos. Sin embargo, el segmento Away from Home, que atiende canales institucionales y comerciales, retrocedió 4.7%, mientras que las exportaciones disminuyeron 14.8%, principalmente por menores ventas de rollos de papel industrial.

La compañía también reconoció una mayor agresividad promocional de sus competidores, aunque decidió moderar su participación en los descuentos para proteger el valor de sus categorías.

“No hay duda de que estamos en un entorno de demanda de consumo débil. Creo que todos esperábamos que fuera un poco más fuerte durante el segundo y tercer trimestre, dadas las acciones que estamos tomando. Pero sigue siendo bastante débil”, dijo el directivo.

Para 2027, Kimberly-Clark espera una recuperación gradual de la demanda. La dirección considera que una mayor inversión privada, el posible crecimiento de la inversión pública y el dinamismo de la manufactura orientada a exportaciones podrían favorecer el gasto de los hogares, aunque la recuperación todavía sería moderada.

Tanto Barclays como Actinver establecieron recomendación de Mantener sobre las acciones de Kimberly Clark de México.