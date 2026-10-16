Pasar varias horas detrás del volante puede resultar agotador, especialmente cuando se combinan tráfico, viajes largos o jornadas con múltiples actividades. Por eso, cada vez más conductores prestan atención a las tecnologías que pueden hacer más cómoda la experiencia de manejo cotidiana.

Más allá de la potencia o el diseño, aspectos como la conectividad, la calidad del habitáculo, las asistencias a la conducción y el nivel de confort interior tienen un impacto directo en cómo se vive cada recorrido.

Entre las opciones disponibles en el segmento de los SUV, Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora una combinación de tecnologías orientadas precisamente a mejorar la experiencia diaria. El modelo forma parte de una propuesta que combina confort para toda la familia, tecnologías de asistencia y una experiencia de conducción impulsada por motor eléctrico.

Tecnologías que ayudan a reducir el cansancio al volante

Uno de los factores que más influyen en la comodidad durante un viaje es la facilidad para acceder a información y funciones sin distracciones innecesarias. Pantallas de gran tamaño, instrumentación digital y sistemas de conectividad inalámbrica ayudan a simplificar muchas tareas durante la conducción.

Foto: Nissan.

En el caso de Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE, el equipamiento incluye una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, clúster digital de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Estas herramientas permiten mantener la información relevante al alcance de manera sencilla.

Otro aspecto importante es el ambiente dentro de la cabina. La marca destaca elementos como un sistema de audio BOSE con hasta 9 bocinas, el aire acondicionado de triple zona y un espacio interior diseñado para el confort de todos los ocupantes, características que pueden hacer más agradable el tiempo que se pasa en el vehículo.

La seguridad también influye en la comodidad

Diversos estudios de organismos como la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en ingles) señalan que las tecnologías de asistencia pueden contribuir a reducir la carga de trabajo del conductor en determinadas situaciones. Por ello, al elegir un vehículo resulta conveniente analizar qué herramientas incorpora para acompañar la conducción.

Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, además de funciones como ProPILOT Assist, monitor inteligente de visión periférica y head-up display, desarrolladas para ayudar al conductor a tener una mejor percepción del entorno y facilitar determinadas maniobras.

Cuando se combinan tecnologías de conectividad, asistentes de conducción y soluciones enfocadas en el confort, el resultado puede ser una experiencia más relajada para quienes pasan varias horas al volante. Por ello, estos elementos se han convertido en factores cada vez más relevantes al momento de elegir un SUV para el uso diario.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.