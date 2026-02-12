Los conductores que frecuentan las autopistas federales deben tener en cuenta el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal, el cual aplica en vías como la México-Puebla, México-Querétaro y la Autopista del Sol, entre muchas otras carreteras. Esto es importante ya que se implementará un nuevo sistema de multas que podría afectar a miles de mexicanos. Este reglamento, vigente desde 2012, continúa en aplicación y contempla sanciones económicas para quienes incumplan sus disposiciones. Las multas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y aplican en toda la red federal, no únicamente en la México-Puebla, pese a ser una de las más transitadas del país. Conoce los detalles del cuadro tarifario y evita inconvenientes a la hora de manejar en la vía pública. El artículo 72 establece que está prohibido llevar bultos u objetos que impidan la visibilidad del conductor. Por ello, si planeas transportar muebles, equipaje voluminoso o cualquier carga sobre el toldo del vehículo que limite la vista, podrías ser sancionado. De acuerdo con el valor de la UMA vigente a partir del 1 de febrero de 2026, fijado por el INEGI en 117.31 pesos, el monto de la sanción queda de la siguiente manera: Para evitar sanciones, el reglamento de tránsito en 2026 exige: Como dato adicional, si recibes una infracción puedes obtener un 50% de descuento si pagas dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la emisión de la boleta, siempre que no se trate de una falta grave que haya provocado un accidente.