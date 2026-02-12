Si eres de los que frecuentemente transita por autopistas federales como la México-Puebla, México-Querétaro o la Autopista del Sol, es momento de que prestes mucha atención. Las autoridades están aplicando el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal del 2012, que sigue completamente vigente en 2026, y las multas para quienes lo incumplan pueden alcanzar casi los 3,000 pesos. El artículo 72 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes es claro: está prohibido transportar bultos y objetos que obstruyan la visibilidad durante el tránsito. Si estás planeando una mudanza o necesitas llevar objetos de grandes dimensiones sobre el toldo de tu vehículo, piénsalo dos veces. La sanción va de 20 a 25 UMAs, lo que con el valor actualizado de febrero 2026 (117.31 pesos por UMA) representa entre 2,346.20 y 2,932.75 pesos. Un golpe fuerte al bolsillo que se puede evitar simplemente cumpliendo con la norma. La medida no es exclusiva de una sola vía. Todas las autopistas federales del país están sujetas a este reglamento, incluyendo las más transitadas como la México-Puebla, México-Querétaro, la Autopista del Sol, y cualquier carretera o puente de jurisdicción federal. No importa si viajas frecuentemente por trabajo o solo ocasionalmente: el desconocimiento de la ley no te exime de la multa, por lo que todos los automovilistas deben estar al tanto de esta restricción. No solo se trata de muebles grandes. Cualquier objeto que limite tu campo de visión —como colchones, electrodomésticos, cajas mal aseguradas, bicicletas colocadas sin soporte adecuado o incluso equipaje sobresaliente— puede ser motivo de sanción si compromete la seguridad. Además, si la carga no está debidamente sujeta y representa un riesgo para otros conductores, la infracción puede agravarse. Antes de salir a carretera, verifica que todo esté bien asegurado y que no obstruya espejos, parabrisas ni ventanas.