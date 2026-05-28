En esta noticia Infraestructura: el principal reto

Los autos eléctricos y los híbridos conectables están ganando terreno en la preferencia de los mexicanos, pues una vez que compran un modelo con estas características, la mayoría asegura que lo volvería a comprar.

Estos vehículos consumen menos energía que los de gasolina, lo que puede traducirse en un ahorro de cientos de dólares al año en combustible y en una reducción significativa de la contaminación. (fuente: freepik)

De acuerdo con una encuesta de la Electro Movilidad Asociación (EMA), 95% de los usuarios mexicanos de autos verdes aseguró que está satisfecho con su experiencia de uso y que volverían a adquirir un vehículo eléctrico en su próxima compra.

“Los resultados confirman que la electromovilidad en México no sólo es percibida como una alternativa viable y eficiente, sino que muestra una clara maduración del mercado frente a 2025, cuando el nivel de satisfacción reportado fue de 93%, cifra que en 2026 alcanza 95%”, señaló la EMA.

En este sentido, 9 de cada 10 usuarios que hoy cuentan con un auto eléctrico o híbrido conectable dijo que lo prefiere a uno de gasolina para su siguiente compra.

Por tipo de auto, 7 de cada 10 de quienes hoy tienen una unidad eléctrica se quedarían con este tipo de unidad, mientras que dos lo cambiarían por un híbrido enchufable y solo uno se iría por un híbrido normal.

En el caso de los usuarios de unidades PHEV, 2 de cada 10 se cambiarían a un VE, 7 se quedan con su PHEV y sólo uno pasaría a HEV.

Una gran mayoría indicó que recomendaría la compra de un vehículo de nuevas tecnologías a sus conocidos y, en general, la tasa de satisfacción de los usuarios de todas las marcas supera 90%, detalla el estudio de la EMA.

Innovación, la clave

La encuesta de la EMA arrojó que el principal detonante de compra de vehículos eléctricos en México es la innovación, que fue mencionada por 47% de los usuarios la identifica como la razón clave para adquirir este tipo de vehículos.

Le siguen los beneficios económicos e incentivos fiscales (37%), el impacto ambiental positivo y la reducción de emisiones (34%) y los menores costos de mantenimiento (32%).

A diferencia de 2025, la encuesta de 2026 muestra que los incentivos regulatorios, como la exención de tenencia y la verificación vehicular, ganaron peso como elemento de decisión, lo que sugiere una mayor valoración de las políticas públicas asociadas a la electromovilidad en México.

Infraestructura: el principal reto

En sentido contrario, el principal obstáculo que ven los usuarios para elegir un vehículo eléctrico para su siguiente compra es la dificultad para acceder a estaciones de carga rápida, con 26% de las menciones, mismo porcentaje que mencionó la autonomía de los autos.

Sin embargo, ambas percepciones disminuyeron tres y dos puntos porcentuales, respectivamente, si se comparan con la encuesta anterior.

Cinco de cada diez participantes señalan que la infraestructura de carga en carreteras es insuficiente, destacando como corredores urgentes las rutas hacia Acapulco, Querétaro y Guadalajara; sin embargo, 92% de los usuarios aseguran que nunca se han quedado sin batería en el camino.