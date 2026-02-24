En México se aplican diversas medidas de movilidad para regular la circulación del transporte de carga, tanto de pequeños comercios como de grandes empresas. El peso de estas unidades suele acelerar el deterioro de las vialidades y, en algunos casos, también genera problemas de tránsito por accidentes, maniobras complejas o saturación en horas de mayor afluencia. En este contexto, el municipio de Teoloyucán, en el Estado de México (Edomex), aprobó una nueva disposición para regular el tránsito de vehículos pesados. La misma impactará en los transportes dedicados al traslado de bienes y servicios. Conoce los detalles de esta disposición y evita inconvenientes a la hora de circular en la vía pública. En febrero de este año se avaló una reforma al artículo 58 del Bando Municipal de Teoloyucán, en la que se prohíbe la circulación de vehículos de carga mayores a 10 toneladas en determinadas vialidades del municipio. La medida forma parte de una actualización en materia de movilidad que busca: La normativa señala que las unidades de carga pesada no podrán circular de 06 a 22. La prohibición aplica en los siguientes sitios: Esto obligará a transportistas y empresas a reorganizar rutas y horarios si requieren ingresar a estas áreas dentro del municipio. En caso de incumplimiento, los conductores de vehículos que superen las 10 toneladas podrán recibir una multa de 40 a 60 UMAs, lo que equivale aproximadamente a entre 4,692 y 7,038 pesos mexicanos. El desafío para las autoridades será equilibrar la protección de la infraestructura y la seguridad vial con la viabilidad operativa del sector del transporte de carga, clave para la actividad económica local y regional.