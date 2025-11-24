En esta noticia

El inicio de la semana traerá un nuevo descenso en las temperaturas, rachas intensas de viento y lluvias en distintas regiones del país, según el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El frente frío 16, combinado con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, dominará las condiciones atmosféricas desde este lunes 24 de noviembre.

Conoce los detalles del comunicado del SMN y evita problemas. Ten en cuenta las recomendaciones del organismo para preservar la salud.

¿Cuándo será el próximo frente frío en México?

De acuerdo con el SMN, el frente frío 16 avanzará durante la madrugada y la mañana del lunes por el noroeste y norte del país, manteniendo el riesgo de nieve o aguanieve en zonas altas de Sonora y Chihuahua.

Las rachas de viento también serán significativas en las siguientes zonas:

  • Chihuahua y Durango podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora.
  • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se prevén vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, con condiciones favorables para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

Las temperaturas más bajas del amanecer se presentarán en sierras de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría ubicarse entre -10 y -5 °C. También se esperan heladas en zonas montañosas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
¿En qué zonas de México lloverá esta semana?

El aporte de humedad del Pacífico, golfo de México y Caribe favorecerá lluvias aisladas y chubascos en diversas entidades del occidente, centro, oriente y sureste.

Las precipitaciones más destacadas del lunes se prevén en:

  • Chiapas, Campeche y Quintana Roo: intervalos de chubascos.
  • Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán: lluvias aisladas.

Además, en el golfo de Tehuantepec el viento del norte podría llegar a 60 kilómetros por hora, mientras que el oleaje aumentará en costas de Baja California, Jalisco, Colima y el propio Tehuantepec.

¿Cómo estará el clima esta semana?

El pronóstico a 48 y 72 horas indica que el frente frío 16 continuará afectando gran parte del país.

El martes 25 de noviembre se esperan chubascos en el noreste y sureste, y lluvias aisladas en el occidente y centro. El frío persistirá en sierras del norte y el altiplano.

El miércoles 26 será uno de los días más complicados. El frente avanzará lentamente por el noreste y oriente, mientras habrá lluvias muy fuertes en:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

El SMN advierte que los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles, y que las lluvias intensas podrían generar deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas.

Se recomienda a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.