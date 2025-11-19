En esta noticia Un frente estacionario y uno nuevo complicarán el clima en México

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, alertó que por primera vez en la temporada se presentarán posibles nevadas y aguanieve en diversas sierras del norte del país, mientras el Frente Frío 15 avanza acompañado de una vaguada polar y un río atmosférico.

Los expertos del SMN y del Gobierno de México advierten que el marcado descenso de temperaturas podría provocar heladas generalizadas, desde la frontera norte hasta el centro del territorio nacional.

La combinación de fuertes rachas de viento, lluvias intensas y condiciones invernales extremas llevó a Protección Civil a pedir a la población que extreme precauciones y se mantenga informada durante las próximas horas.

Municipios y zonas donde podría caer nieve o aguanieve

Baja California : Sierras del norte y centro

Sonora : Regiones serranas del noroeste, norte y este

Chihuahua : Sierras del norte, oeste y noroeste

Durango: Zonas serranas durante viernes y fin de semana

Un frente estacionario y uno nuevo complicarán el clima en México

El SMN detalló que el Frente Frío 15 permanecerá estacionario en el noreste del país mientras un nuevo frente invernal ingresará por Baja California, generando un choque de masas frías y humedad. Esto provocará un aumento en lluvias, vientos intensos y mayor probabilidad de nevadas en zonas montañosas.

Lluvias fuertes, ambiente gélido y vientos intensos marcarán el avance del Frente Frío 15 y un nuevo sistema invernal.

“Las condiciones atmosféricas favorecerán caída de nieve o aguanieve, así como rachas de viento capaces de generar tolvaneras y posibles torbellinos”, indicaron especialistas del organismo.

Las regiones con mayor riesgo por heladas

La combinación de ambos frentes producirá temperaturas mínimas que podrían descender hasta –10 °C durante el amanecer en varias entidades.

Las heladas afectarán particularmente zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se prevé que la sensación térmica sea aún más baja debido al viento.

Zonas con heladas severas previstas:

Baja California, Sonora , Chihuahua y Durango

Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Regiones serranas de Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en varios estados

Además del frío extremo, el SMN advirtió que persistirá el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, lo que generará lluvias frecuentes en el occidente, centro, sur y sureste del país.

En estados como Guerrero, Chiapas, Veracruz y Coahuila se prevén precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades insisten en medidas preventivas ante inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas.

“Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones en áreas urbanas, por lo que se pide a la población extremar precauciones”, subrayó el reporte oficial.