La Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas, lluvias y chubascos que podrían generar complicaciones durante la madrugada y mañana del miércoles 21 de enero de 2026. Autoridades advierten afectaciones principalmente en zonas altas del sur y poniente.

De acuerdo con el pronóstico oficial, tras el mediodía se espera ambiente templado a cálido, pero con cielo nublado y lluvias intermitentes. La combinación de frío, humedad y precipitaciones incrementa el riesgo para la población, por lo que se pidió extremar precauciones.

Temperaturas mínimas de entre 4 y 6 °C en zonas altas

Lluvias con chubascos durante la tarde y noche

Vientos variables con rachas de hasta 35 km/h

Riesgo de encharcamientos y descenso brusco de temperatura: alcaldías en alerta

Álvaro Obregón Cuajimalpa de Morelos La Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

Advertencia por el frente frío, lluvias y riesgo en zonas altas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que “la madrugada de mañana nuevamente se espera muy fría, principalmente en partes altas de la ciudad”, por lo que se activó la Alerta Amarilla en cinco demarcaciones del sur y poniente capitalino.

Según el boletín meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 20 °C y la mínima descenderá hasta los 9 °C en zonas como Venustiano Carranza, con registros aún más bajos en áreas elevadas. Las lluvias, aunque menores a 10 milímetros, podrían generar complicaciones viales.

Llamado a la población y medidas preventivas

Las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a mascotas. “Se recomienda estar atentas y atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana”, señaló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Pronóstico de clima para hoy en CDXM Gobierno de CDMX

Asimismo, se pidió tomar precauciones ante posibles encharcamientos y visibilidad reducida por las tormentas. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al número de atención de la Secretaría, mientras se mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.