Aunque Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar por motivos turísticos, comerciales o de tránsito en estancias cortas. Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA, siglas en inglés de Electronic System for Travel Authorization. La autorización ESTA es un requisito previo que deben cumplir los ciudadanos de naciones integrantes del VWP para ingresar a Estados Unidos, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, incluyendo la frontera terrestre desde 2022. Permite estancias de hasta 90 días con fines de turismo, negocios o tránsito, aunque la admisión final queda a discreción del oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de entrada. Es importante destacar que la ESTA exige contar con un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Si el país de origen no forma parte del programa, no es posible utilizar esta autorización y deberá gestionarse la visa B1/B2 o la que corresponda según el caso. Los ciudadanos de naciones incluidas en el VWP pueden solicitar la ESTA siempre que posean un pasaporte electrónico válido y viajen por turismo, negocios o tránsito por un período de hasta 90 días. La autorización no permite trabajar ni residir en Estados Unidos, y tampoco exime al viajero de ser evaluado por el oficial de CBP al llegar al país. Es importante tener en cuenta que incluso para escalas o tránsito en territorio estadounidense se requiere contar con una ESTA aprobada o una visa válida. Este requisito aplica sin excepción, independientemente del tiempo que dure la escala. El proceso de solicitud se realiza completamente en línea y debe completarse antes de iniciar el viaje. Los expertos recomiendan aplicar al menos 72 horas antes de la fecha de salida para contar con tiempo suficiente en caso de requerir documentación adicional. Los requisitos básicos para tramitarla son: Una vez aprobada, la autorización no garantiza el ingreso automático al país: la decisión final siempre la toma el oficial de CBP en el punto de entrada.