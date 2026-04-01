Un error común está dejando a miles de viajeros varados antes de despegar. No importa si tenés visa americana, permiso ESTA o una Real ID en regla: hay un documento básico que, si no está actualizado, puede impedirte subir a un avión. Se trata del pasaporte. Aunque parezca obvio, su vigencia y estado siguen siendo uno de los requisitos más estrictamente controlados por aerolíneas y autoridades migratorias. El problema no es solo tener pasaporte, sino tenerlo vigente y en condiciones validas a la hora de viajar. Muchos pasajeros desconocen que algunos países -o incluso las propias aerolíneas- exigen que el documento tenga una validez mínima restante, generalmente de 6 meses. En el caso de los viajes entre México y Estados Unidos, las aerolíneas están habilitadas a negar el embarque sin consideran que el documento no cumple con los estándares necesarios. Además, un pasaporte dañado, ilegible o con páginas faltantes también puede ser motivo suficiente para impedir el viaje, incluso si técnicamente no está vencido. Un punto importante que muchos viajeros pasan por alto es que el primer filtro no es migraciones, sino la aerolínea. Las compañías son responsables de verificar que cada pasajero cumpla con los requisitos de ingreso al país de destino. Si permiten abordar a alguien con documentación incorrecta, pueden enfrentar multas o sanciones. Por eso, ante la mínima duda, suelen optar por rechazar el embarque. Esto significa que podrías quedar fuera del vuelo sin siquiera haber llegado al control migratorio, perdiendo el dinero del pasaje y enfrentando costos adicionales para reprogramar. La recomendación es clara: revisar el pasaporte con anticipación suficiente. No esperar a último momento puede marcar la diferencia entre viajar o quedarse en tierra. Algunas claves esenciales: